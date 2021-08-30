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克服弱勢成長環境勇創多項佳績　水里足球小將榮獲總統教育獎

▲水里國小足球小將全子宇獲總統教育獎，南投縣長林明溱接見表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲水里國小足球小將全子宇獲總統教育獎，南投縣長林明溱接見表揚（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投水里國小近年發展足球運動成績斐然，其中校隊隊長全子宇出身經濟弱勢家庭，在艱苦環境中仍奮鬥努力不懈，無論學業、體育都出類拔萃，榮獲今年的總統教育獎；即將升學離開南投的她表示，感謝父母的身教和水里國小師長教練6年來栽培，希望未來有能力後返鄉幫助族人。

南投縣長林明溱今天接見全子宇，並贈送紀念禮品，她的爸媽、水里國小校長許秀勳、教練顧見福，以及相處4年的班導師杜興孟都到場，為這位小小「南投之光」感到與有榮焉；林明溱指出，全子宇不但在家孝順，在校各項成績也相當優異，獲總統教育獎是實至名歸，也是南投縣的榮耀，盼她繼續努力成為國手、為國爭光，家中若有需要協助，縣府也會盡力給予幫助。

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▲水里國小足球小將全子宇獲總統教育獎，南投縣長林明溱接見表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲水里國小足球小將全子宇獲總統教育獎，南投縣長林明溱接見表揚。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，全子宇來自信義鄉人和部落的中低收入戶，一家住在溼氣濃重的鐵皮屋，僅有國小、國中學歷的父母親靠打零工和在超市上班養家，排行老二的她有一名輕度智能障礙、目前就讀國中特教班的姐姐，弟弟就讀小四；但全子宇不因此自卑，除每天幫忙帶姐弟上學，放學還教弟弟數學繪畫、陪姐姐聊天，上課前也會主動預習功課、保持積極向上的學習態度。

全子宇在升小三時因參加校內足球營激發興趣，球越踢越好，今年擔任足球校隊隊長，在全國協會盃帶隊勇奪冠軍，也在教育部體育署國小世界盃強勢晉級全國16強，雖然最後比賽因疫情停辦，但水里國小實力之強，已是其他學校公認最怕遇上的對手；難得的是全子宇並未荒廢學業，平時自訂作息表安排時間唸書寫功課、練球和核心重訓，成績常保持在全班前5名。

▲水里國小足球小將全子宇獲總統教育獎，南投縣長林明溱接見表揚。（圖／南投縣政府提供）

此外，全子宇2019年赴丹麥比賽，因無法跟外國選手溝通，便主動學習英文，老師除了細心教導，也提供平板及英語書籍，幫她調整發音、語調，後來她還獲得校內英語朗讀比賽第2名，也曾獲全國原住民繪畫優選，多才多藝。

許秀勳高度肯定全子宇能在特殊環境中活出亮麗人生，媽媽則勉勵她繼續努力，不要忘根，將來有成就時莫忘初衷，能夠造福鄉里、回饋社會，幫助更多需要幫助的人；全子宇也說，不會忘記南投縣就是她的家，將來長大有能力後，一定會回到部落幫助族人。
 

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