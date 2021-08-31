嘉榮加護病房視訊探病　滿足家屬探視需求

▲▼ 嘉榮加護病房因應疫情視訊探病揪甘心 讓國外家人跟病人道謝、道別及道愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內COVID-19疫情持續延燒，為了降低人與人之間的接觸，待在家裡才是最安全的行為，臺中榮總嘉義分院加護病房考量病人、家屬及醫護人員安全，除配合中央設定探病原則，為了降低家屬無法探視親人的焦慮，加護病房運用公版通訊軟體以視訊方式滿足家屬探視需求，讓病人及家屬安心，且考量加護病房的病人多為年長長輩，單位運用大螢幕平板讓病人及家屬互動更清楚，同時也開放留言功能讓家屬提問，護理人員並於會客時間針對家屬留言回應，或協請相關醫療團隊進行跨領域解釋病情，主動告知病人照護現況，同時也引導意識清楚病人與家屬互動，讓病人和家屬安心。

疫情期間，也讓生死離別這項課題顯得更加困難，因應疫情政策，甚至有遠在加拿大及瑞士的家屬，因為疫情無法立即返國探視，在此期間加護病房護理師發揮護理的功能，除了照顧病人外，也安撫家屬擔憂及哀傷的情緒，將護理的功能完整發揮。運用視訊功能，讓家屬透過視訊探視了無遺憾地和病人道謝、道別、道愛，又能確保其他病人的安全。



中央疫情指揮中心放寬家屬探病規定，嘉榮防疫百分百，現探病採視訊及病房探病雙軌併行，若家屬想要至病房探病，可持3日內PCR或抗原快篩，或已施打2劑covid-19疫苗滿14天的證明，或確定病例符合採檢陰性解除隔離條件，且距發病日3個月內之證明，符合條件即可上傳相關證明文件至醫院官網預約，等待病房審核後通知及安排，醫院以最安全、快速、分流，安排家屬至病房探視，讓病患及家屬一解相思愁，許多病患及家屬見到許多未見的家屬，都緊抱彼此或緊緊牽著彼此的手，流下感動的眼淚，更珍惜彼此相聚的時刻。

嘉榮李世強院長表示，感謝這段期間民眾非常感謝家屬及民眾高度配合，大家一起努力落實防疫政策，醫護有心，大家齊心用心，讓病人和家屬都「甘心」，讓臺灣防疫有成，從三級降為二級，各項措施都逐漸解封，然請民眾仍要遵守防疫規定，維持社交距離，戴口罩，勤洗手，若符合疫苗施打對象，接到通知即前往施打，保護自己及家人。