攻台「渤海珍珠號」曝光　港媒：解放軍首徵用1.6萬噸民船演習





▲解放軍此次徵用1萬6000噸「渤海珍珠號」豪華客輪，作為攻台運輸船。（圖／翻攝自萬圖壁紙）

記者張靖榕／綜合港媒報導

解放軍最近一次對台軍事演習中，徵用一艘大型民用船隻運送部隊、武器及車輛等裝備，其用途值得注意，顯示未來若發起武統台灣的軍事行動，民用船隻將會被用作跨越台灣海峽的兩棲作戰部署之一。

港媒《南華早報》近日報導，解放軍最近一次實施對台作戰登陸演習的部隊，包括駐紮在福建廈門的73集團軍的一個兩棲作戰旅，此次演習運輸任務是由渤海輪渡集團的民用船隻「渤海珍珠號」完成，該艘1萬6000噸的民船載運各類軍用車輛，包括自行火砲、兩棲裝甲車和軍車等，而這是73集團軍第一次使用排水量超過萬噸的民船，過去主要都噸位較小的民船擔任運輸裝備任務。

此前《富比士》一篇報導分析，解放軍若要成功奪占台灣，需要動員多達200萬人的軍力才能實現跨海登陸，這個數量遠大於解放軍目前11艘新型兩棲登陸艦的運載能力，因此要攻台勢必得徵用數以千計的民船協助作戰。

為達到戰時徵召目的，北京當局2017年實施國防交通法，規定所有交通基礎設施包括民船在內，都必須服從軍事徵用，而一些關鍵的民用船隻「滾裝船」也在進行改裝，增設加固坡道，以載運重型軍事裝備。

分析更指出全球最大遠洋運輸集團之一的中國遠洋海運集團公司（中遠，COSCO），旗下1000艘大型船隻在戰時，可能轉換成運輸主要力量，而且也有部分船隻已開始進行改裝。

《南華早報》報導引述台灣海軍學院一位前講師指出，解放軍入侵台灣必須在短時間內控制所有大城市才有機會成功；因此民用貨船可能是協助運輸解放軍部隊和裝備。台灣方面也在進行備戰，防衛台北的淡水河已經成為年度漢光演習的固定環節。