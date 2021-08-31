9／1日起禁廚餘養豬　新北補貼廚餘代清運「最高3.5萬元」

記者蔡文鈴／新北報導

因應非洲豬瘟入侵，9月1日起養豬場全面暫停使用廚餘養豬，並補助每頭豬500元的飼料費。對此，新北市農業局為鼓勵豬農換飼料飼養，祭出加碼補助補貼豬農。

新北市府今（31）日下午召開疫情記者會，因應非洲豬瘟飼料補助部分，農業局副局長諶錫輝表示，新北市85場廚餘養豬場依中央指示辦理，停止使用廚餘使用飼料每頭豬補助500元，若換成永久飼料補助2500元；新北針對廚餘代清運500頭以下補貼1.5萬元，2千頭以上補貼3.5萬元。

新北市今新增2例確診個案，分布於五股、中和，目前匡列18位接觸者。五股確診者於8月17於北市醫院住院，8月25至8月29日赴新北某醫院，因身體不舒服採檢出陽性，目前正義調中，疑似遭朋友傳染。

中和確診者Ct值偏高不具傳染力，在8月30陪兒子赴醫院就診採檢出陽性，目前正在驗血清抗體，研判應為舊案。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。今日新增3例本土的個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

