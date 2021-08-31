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社會 社會焦點 保障人權

竊聽消防救護頻道還開直播！工程師玩過頭　北市緊急改頻防洩密

記者張君豪／台北報導

台北市松山區一名自稱擔任工程師的張姓男子（37歲），自覺台灣新冠肺炎疫情蔓延，居然異想天開以手持無線電收聽台北市消防局救護類頻道，並開手機上傳YouTube直播，引發爭議。台北市消防局證實，28日上午接獲民眾檢舉，消防局更是史上頭一遭、緊急通令北市所屬各大隊及救護分隊調整無線電救護頻道，避免勤務資訊外洩。

▲松山警方28日晚間逮捕涉嫌竊聽消防局救護頻道並開網路直播的張姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方28日晚間逮捕涉嫌竊聽消防局救護頻道、並開網路直播的張姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為張姓工程師用來竊聽北市救護頻道的手持無線電、警方當場查扣。（圖／翻攝icom官網）

張男開直播背景畫面是自家對面街景，熟稔勤區地貌的消防隊員按圖索驥，消防局當天就鎖定拍攝地點應在塔悠路100多號一帶，立刻通報轄區松山警分局協助抓人。

▲圖為張姓工程師用來竊聽北市救護頻道的手持無線電、警方當場查扣。（圖／翻攝icom官網）

▲台北市消防局外勤人員根據直播圖片、鎖定張男住所位於松山區塔悠路一帶。（圖／翻攝GoogleMap）

北市消防局表示，28日清晨接獲民眾檢舉，指稱有網友透過YouTube開設「台北市救護車無線電」直播頻道，經消防局檢視發現該頻道的確正在監聽直播台北市消防局的類比救護頻道，外勤救護人員抵達地址、罹病類別、送醫院所等民眾就醫個資全遭暴露，消防局立刻把資訊通報全台北市各大隊所屬救護分隊示警。

消防局恐怕民眾搭乘救護車後送等就醫個資外洩，當天罕見下達各救護分隊全面變更調整救護頻道、無線電通訊全面使用備援頻道，避免遭該直播繼續外洩民眾個資，且消防局認為該頻道直播民眾救護就醫資訊，已經明顯違反電信法、個資法甚至有觸犯洩密罪等問題。

▲圖為張姓工程師用來竊聽北市救護頻道的手持無線電、警方當場查扣。（圖／翻攝icom官網）

▲圖為張姓工程師用來竊聽北市救護頻道的手持無線電、警方當場查扣。（圖／翻攝icom官網）

消防局勤指中心緊急發布無線電遭監聽警訊後，松山區的外勤分隊警消眼尖發現，直播背景畫面有一處修車廠，位於塔悠路166號附近，消防局據此線索向台北市松山警分局報案，請求協助逮捕這名監聽外洩救護無線電資訊的網友。

消防局當晚並出動雲梯車及破壞器材車輛、配合警方在傍晚8點抵達該址勘查，果然在該處某公寓6樓找到涉嫌以手持無線電竊聽消防局救護頻道的張姓工程師，他遭警方逮捕後坦承以無線電收聽並直播消防局救護頻道內容。

▲松山警方28日晚間逮捕涉嫌竊聽消防局救護頻道並開網路直播的張姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方28日晚間逮捕涉嫌竊聽消防局救護頻道並開網路直播的張姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

但張男強調他是為了讓防疫救護資訊更透明，才會善意開直播，不認為該行為觸法，事發後也緊急關閉直播頻道；消防局為避免類似情況再度發生，堅持提告。警方認定張男違反電信法第6條「電信事業及專用電信處理之通信，他人不得盜接、盜錄或以其他非法之方法侵犯其秘密」，將他移送法辦。

北市消防局透露，不少熱中無線電發燒友玩家或者貨運業者經常使用車用、手持、桌上型無線電收聽警頻或消防救災救護頻道；近年來警消頻道多換裝成加密數位頻道，一般市售沒內建解密晶片無線電裝備無法收聽。

但消防局仍保留昔日類比無線電頻道，作為救護工作專責使用，也可做為現場救護調度的備援頻道。一般來說，火腿族若僅收聽未干擾影響救災，消防局通常不會深究，但張姓工程師監聽救護頻道還開直播實在太離譜，北市消防局一定會究責到底。

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