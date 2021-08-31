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社會 社會焦點 保障人權

成功嶺替代役爆長官性騷　2役男遭摸腿自述書揭「黑暗面」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友30日在網路上PO出一篇文章，控訴成功嶺替代役訓練班長官性騷擾役男，不僅做出一系列令人不舒服的舉動，例如摸腿，還說出「我早就想要X你了」等話，向科長反映卻石沉大海，連道歉都沒有，這才想借助網路的力量，讓上級重視此事。對此，役政署回應，27日接獲通報便立即介入關懷，經約談、調查發現是雙方誤會，目前已經獲得兩名當事人理解。

▲台中成功嶺。（圖／翻攝Google Map）

▲成功嶺兩名役男指控遭到中隊長性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

爆料網友30日匿名在網路論壇Dcard發表一篇名為《成功嶺替代役訓練班役男控訴長官性騷擾，不為人知的黑暗面》的文章，開頭便表明自己是成功嶺替代役訓練班服役的少尉區隊長，之所以PO文是想揭發服役6個月以來經歷的不合理對待，在223梯接訓期間，有兩名役男指控遭余姓上尉中隊長以一系列奇怪不舒服的舉動對待，鄰兵都有看到，害他們淪為同梯笑柄，他帶著兩人向科長反映，卻也像是石沉大海，連道歉都沒有。

文中提到，余姓中隊長平常會對他人講一些不舒服的話，例如「我早就想要X你了」、「老娘做的事比你吃過的XX還多」，甚至常常在話語中夾雜「你他媽的」等情緒性字眼，還會要求大家熬夜到凌晨1、2點處理他交代的工作，接著清晨6點準時起床開始高壓式監督，導致一名學弟憂鬱症發作。

成功嶺役男指控中隊長性騷擾。（圖／翻攝自Dcard）

▼▲PO文者公開兩名役男的自述書。（圖／翻攝自Dcard）

成功嶺役男指控中隊長性騷擾。（圖／翻攝自Dcard）

爆料者聲稱，隊上全員幾乎都去過諮商輔導，向上反映也都得不到有效的處理，這才想要借助網路力量，讓上級重視此事，也希望能免除這位余姓中隊長參與一般中隊接訓業務，最後，他還附上兩張由兩位當事人手寫的自述書照片。文章公開之後，掀起網友們熱議，並紛紛留言表示，「誇張」、「好噁」、「頂上去讓事情鬧大」。

而對於上述指控，根據《自由時報》報導，役政署副署長沈哲芳30日晚間回應，其實在27日接獲役男反映就有介入關懷，余姓中隊長表明是在宣達相關規定時不小心碰到腿，才會造成誤會，事後也已獲得兩名當事人理解；另外，對於中隊長情緒化管理及使用不當字眼等問題，也已經責請大隊級調查，如果真的有違規行為，會予以究責懲處。

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