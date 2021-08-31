學生打BNT有這3症狀！　前台大醫：可能要急診

記者陳俊宏／綜合報導

200萬劑BNT疫苗將抵台，保留120萬劑給12到17歲學生施打。對於青少年接種後恐出現心肌炎，前台大感染科醫師林氏璧表示，若打完疫苗有3大症狀，可能要送急診。

林氏璧30日在公視《有話好說》節目上引用美國CDC資料表示，12-17歲男生打mRNA疫苗，發生心肌炎比率最高、有10萬分之4，男生比女生高，多半是第二劑7天內發生。

林氏璧解釋，心肌炎顧名思義就是心臟肌肉發炎，也許會產生一些心律不整，肌肉有些會壞死，假如影響非常大範圍肌肉，可能會有點心臟不夠力，血壓會掉下來，覺得很喘、胸悶。

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林氏璧說，心肌炎可以嚴重也可以輕微，年輕人最常見是病毒感染，腸病毒非常有名，有些腸病毒特別容易攻擊心肌，有些發生在年輕人是非常猛爆的，可能會在2、3天內致命。

▼小朋友把握開學前的周末玩樂。（圖／記者劉亮亨攝）

林氏璧表示，所幸這次疫苗造成的心肌炎，絕大多數看起來都是比較輕微的，韓國報了一例死亡，某個東南亞國家也證實有一例是心肌炎死亡，歐盟有4例心肌炎死亡，美國看起來還沒有任何一例，心肌炎發生比較稀少，因為心肌炎死亡又更稀少。

慎防心肌炎，若小孩打完BNT疫苗7天內，家長需要觀察什麼症狀呢？林氏璧說，有三個主要症狀，第一是胸痛；第二，可能發生心律不整，可能會心悸；第三，氣喘不過來，因為有點類似心衰竭，血打不出去，若出現這三症狀可能要到急診室。

談到媒體報導mRNA疫苗像BNT容易出現心肌炎，重症科醫師黃軒認為，事實上心肌炎是非常罕見的副作用（每百萬人僅12.6發生率），而在美國有304位已確定為疫苗引起的心肌炎住院者，95%皆為輕症，且迄今無人因此死亡；相對而言，兒童若未接種疫苗死亡率為0.03～0.22%，比心肌炎大許多。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則指出，青少年接種mRNA疫苗比較容易出現頭暈、噁心、頭痛、發燒等症狀；另可能罕見有心肌炎、心包膜炎，如果接種後出現胸痛、呼吸困難等症狀要提高警覺。

▼9/1將開學，校方做好防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

