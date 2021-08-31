更嚴峻考驗在後頭！　醫點名這群人：看你們的了

記者陳俊宏／綜合報導

9/1將開學，衛福部草屯療養院醫師沈政男提醒，更嚴峻的考驗等在後頭，大家不能鬆懈，「尤其小朋友，接下來就看你們的了。」他也提到，有沒有看到美國現在一天新增新冠住院10萬人？醫護叫苦連天，而這就是迷信疫苗的後遺症，「根本就是因為你們自恃打了多少又多少的疫苗，神功附體，就不防疫了嘛！」

▼全台二級警戒延長至9/6。（圖／記者林敬旻攝）



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沈政男在臉書說，30日新增3例本土，他看了一整天的疫情資料，結論就是alpha變種最晚發病那一例已是7天前的事了，也就是從新北到花蓮參加法會那例，7天以來增加的都是舊案，包括30日的這3例。

沈政男表示，基本上，alpha疫情在台灣可說已經結束了，周三就要開學，這是一個好消息；當然，更嚴峻的考驗等在後頭，大家不能鬆懈，尤其小朋友，接下來就看你們的了。

沈政男指出，有沒有看到美國現在一天新增新冠住院10萬人？醫護叫苦連天，而這就是迷信疫苗的後遺症；美國即將打第三劑疫苗，以色列早已開打，理由就是「疫苗保護力在三個月到半年以後下降」。

▲▼9/1將開學，校方做好防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男說，要不要去看看幾個月前你們怎麼說？「mRNA疫苗在6個月後抗體依然很高！」怎麼現在確診人數一飆升，就說是疫苗失效了？根本就是因為你們自恃打了多少又多少的疫苗，神功附體，就不防疫了嘛！凡事以為花錢、靠科技，就可以解決問題，這樣的文明發展心態，實在要不得。

沈政男提到，事實上這幾個月疫苗保護力變差，乃因為delta變種盛行起來，已非先前的alpha變種了，而你去看不同年紀會發現，年輕人的疫苗保護力下降更多，為什麼？你又要說，喔，是年輕人的體質關係，非也！而是因為歐美年輕人比較不願遵守防疫規範。

沈政男表示，現在所有關於疫苗保護力下降的研究，以研究方法來看都充滿缺陷，因為無法控制病毒曝露與防疫手段，因此只能參考，切莫當真；然而，財大氣粗的國家，在藥廠推波助瀾下，毫不思索就要打第三劑了，「因為，恁X有的是疫苗！拿來打X都可以。」

►本文獲得沈政男醫師授權。