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推動老城區觀光　嘉義市特色民宿掛牌

▲▼ 觀光發展不停歇 黃敏惠市長幫民宿業者掛牌。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長幫民宿業者掛牌。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於109年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依《民宿管理辦法》相關規定，於區域內申請經營民宿，截至 110年8月30日，已有3家業者成功取得合法民宿登記證。嘉義市長黃敏惠特地前往區域內「嘉義慢漫民宿」、「八拾二弄文旅」及「拉瓦宅」3家合法民宿，將民宿登記證及專用標識牌頒發給業者，同時與貴賓一同參觀民宿，勉勵業者共同為嘉義市觀光盡一份力。

黃敏惠表示，嘉義市建城三百多年，市區中處處可見人文景觀，如老市場、老街區、老巷弄等，都見證了嘉義市的歷史發展。今天參訪了三家民宿業者，很高興見到這三位年輕人，她們都非常有想法且用心，每位背後都有一個動人的故事，這就是地方創生，把在地的DNA連結青年人的創意及創新，讓青年朋友可以有築夢的機會，願意踏實努力追求夢想，來嘉的旅客不僅感受到嘉義市人文城市的美麗風景，同時深入體驗嘉義市的人文歷史。

▲▼ 觀光發展不停歇 黃敏惠市長幫民宿業者掛牌。（圖／嘉義市政府提供）

三家業者均表示感謝市長黃敏惠與觀光新聞處所提供資源及輔導，順利取得合法民宿登記證。「嘉義慢漫民宿」負責人陳盈秀說，曾在旅遊中短暫的住過嘉義市，是一個步調緩慢卻很舒服的城市，便在心中埋下一顆種子，有機會一定要在嘉義市落腳，也很感謝市府給予資源及機會圓夢，生根在嘉義市，未來也會持續帶著旅客認識嘉義市人文風情；「八拾二弄文旅」負責人商淑貞看到嘉義市的觀光客越來越多，她認為是一個值得投資的地方，要讓更多外地人來到嘉義市玩；「拉瓦宅」負責人呂玫燕說，民宿在還沒有合法化前，也曾因為同業競爭、檢舉等問題而感到苦惱，因此，很肯定市府推動「具人文或歷史風貌之相關區域」政策，讓觀光住宿的型態多元化及合法化，同時創造更多機會給返鄉青年。

▲▼ 觀光發展不停歇 黃敏惠市長幫民宿業者掛牌。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市過去僅有一家「五柳園民宿」，以休閒農場之規定申請合法民宿，市府於109年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，西側至縱貫鐵路為界(南面)及博東路以南、垂楊路以北及新生路以西圍繞之區域(道路中心線以內)，且依據「民宿管理辦法」規定，經營規模應為客房數8間以下，區域公告後共已受理 6 件民宿設立申請案，其中已有3 家業者取得合法登記證，房間數分別為3間、4間、5間，目前仍持續有業者詢問及提出設立申請，期待嘉義市能有更多元的旅宿選擇，滿足旅客不一樣需求，也期待民宿業者扮演街道的領路人，讓旅客可以深入了解嘉義市的人文歷史，一同發現嘉義、愛上嘉義。

▲▼ 觀光發展不停歇 黃敏惠市長幫民宿業者掛牌。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處呼籲，有心從事民宿的業者，應循合法途徑取得登記證，以免牴觸「發展觀光條例」及「民宿管理辦法」相關規定。

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