整形名醫張耀元下藥性侵熟女不承認不賠償　判刑4年定讞將發監

▲整形名醫張耀元下藥性侵熟女，判刑定讞。（圖／翻攝自京硯聯合診所整形外科/皮膚科）

記者吳銘峯／台北報導

已婚整形名醫張耀元2018年初與一名蔡姓已婚輕熟女到酒吧約會，2人隨後共赴飯店發生關係，但蔡女指控張耀元下藥性侵。張耀元否認性侵，也不願賠償、和解，一二審、更一審均將張耀元判刑4年，案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞，張耀元將發監執行。

外型斯文的張耀元現年43歲，台北醫學大學生物醫學材料研究所理學碩士畢業，曾任台北馬偕紀念醫院整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，強調是美國私密處整形權威Dr.Gary Alter的親授門生，專長是顏面整形、抽脂等技術。案發前經常上電視、廣播節目，形象良好。

檢方起訴指出，張耀元透過朋友認識在顧問公司上班的蔡女，兩人相談甚歡，2018年初相約到台北市南京東路某酒吧聚會，2人隨後到飯店休息，發生關係。但蔡女向檢方提告，指稱自己酒量不錯，但跟張耀元喝沒幾杯就暈眩，最後不省人事，所以懷疑有醫藥背景的張耀元下藥性侵。

張男否認性侵，辯稱雙方在酒精催化下，情投意合才發生關係，不知道為何蔡女事後提告。檢方認定張男嫌疑重大，提起公訴。法院審理時，勘驗監視器畫面，認為蔡女離開酒吧及進入飯店房間時，確實處於酒醉、意識不清及行為舉止異於一般正常人之狀態甚明，因此一審、二審，以及更一審法院均認定張耀元有罪，判刑4年。

其中更一審法院認為，審酌張男聘僱蔡女擔任診所顧問，見蔡女酒醉，為圖一己性慾滿足，竟不顧蔡女性自主權及心靈感受，而為性交行為，造成蔡女心理上難以磨滅之陰影；而張男犯後猶仍飾詞狡辯，暗指蔡女主動獻身，難認有悔改之心，且參酌張男迄今仍未與蔡女達成和解，彌補所造成之損害等一切情狀，因此判刑4年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞，張耀元將發監執行。