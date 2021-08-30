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《彭博》最新防疫榜！台灣退到第41名　落後埃及、祕魯、墨西哥

▲▼台北sogo復興館提早打烊 大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣在《彭博》「防疫韌性排行榜」8月排名第41。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

全球新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，根據《彭博》（Bloomberg）最新「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilence Ranking），在8月的數據中，台灣排全球第41名，落後於奈及利亞、埃及、祕魯、墨西哥等國家。

台灣5月爆發本土疫情後，在53個主要經濟體中，台灣從第5名退至第15名，在6月公布的排名中，台灣退居第44名，7月上升4個名次到第40名，8月又退後1名至第41名。

 《彭博》是根據「疫苗覆蓋率」（People covered by vaccines）、「封鎖嚴重度」（Lockdown Severity）、「航班載客力」 （Flight Capacity）及「接種疫苗旅客自由度」（Vaccinated Travel Routes）4大指標排序。由於疫苗接種人口仍不高，航班也有所縮減，讓台灣評比處於末端班。

報告指出，台灣8月的總評分為57.2，疫苗覆蓋率為21.7%，封鎖嚴重度從71下降到56，航班載客力縮減了87.2%，在世界53個經濟體中排名41位，排名落後於奈及利亞、埃及、祕魯、墨西哥等國家。
 
全球防疫韌性最佳仍是挪威，疫苗覆蓋率達59.9%，航班縮減幅度僅40.1%，封城嚴重程度為39，總分達80.1。第二名的荷蘭總分達75.8，第三名的芬蘭達75。美國以69.5排第25，南韓排第26，香港則排上第18。

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