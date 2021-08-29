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垃圾車按喇叭「老翁嚇到倒地亡」　家屬「索賠146萬元」勝訴！

▲▼垃圾車按喇叭「老翁嚇到倒地亡」　家屬「索賠146萬元」勝訴！。（圖／翻攝CCTV）

▲老人倒地後撞擊到後腦，送醫不治身亡。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名72歲老翁3年前赴湖北旅遊時，突然被一輛垃圾車的喇叭聲驚嚇到，摔倒在地上抽搐，送醫不治身亡。事後，老翁的家人認為垃圾車的司機必須為此負責，於是提起了訴訟，索賠34萬元人民幣（約146萬元新台幣）。

根據陸媒報導，老翁2018年夏天與妻子赴湖北省利川市避暑，7月21日上午，兩人在路上遇到一名朋友，在街上聊起天來。但聊天到一半，突然有一輛垃圾車按了一聲喇叭，老翁聽見以後突然倒了下去，後腦勺重重撞擊到地面。

老翁的妻子立刻叫了救護車，急救人員到場後，發現老翁呼吸急促、全身抽搐，於是一邊搶救，一邊趕快把老翁送到最近的醫院。不幸的是，老翁還是因為呼吸衰竭、腦出血搶救無效身亡。

事後，老翁的妻子認為，垃圾車的喇叭聲超出正常的音量，才會導致丈夫受驚嚇倒地身亡，司機應當承擔主要責任，委託司機工作的謀道鎮村建中心也有責任，於是將兩方告上法院，索賠34萬元人民幣。

經過調查與審理以後，法院指出，事發地點是禁止鳴放喇叭的區域，不論音量的大小，司機的行為都已經構成違法，同時，司機按喇叭的行為確實是老人倒地後死亡的誘發因素，二者有因果關係。

法院最終判決，保險公司、垃圾車司機，以及謀道鎮村建中心三方必須共同賠償老翁的家人15萬元人民幣（約64萬元新台幣）。

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