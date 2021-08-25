借開660萬瑪莎拉蒂竟撞垃圾車　他一恍神「賠到賣腎」畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山區24日晚上11時許，1名男子駕駛1輛瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4，行經林森北路時撞上前方垃圾車，造成右前車頭與前方垃圾車的左後車尾均有碰撞痕跡，所幸當時並未有人受傷。

警方調查，1名33歲的劉姓男子，在24日晚上11時許，向朋友借來一輛瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4，但卻在行經林森北路時，因未注意前方狀況，不慎撞上前方的51歲蕭姓男子駕駛的垃圾車。

▲劉姓男子駕駛朋友的瑪莎拉蒂，在林森北路撞上垃圾車，右側車頭當場受損慘重。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓男子撞車後，隨即下車查看，警方獲報到場，發現劉男的右前方車頭撞上垃圾車的左後車尾，所幸2人並未受傷，也對2人進行酒測，最後酒測值為0，詳細肇責也將送相關單位分析。

據悉，劉姓男子所開的瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4，車主另有他人，劉姓駕駛也表示，因未注意前方狀況，所以才會撞上正在沿路收垃圾的垃圾車，事後也願意賠償垃圾車損失。

▲劉男駕駛的2014年瑪莎拉蒂，新車價飆破6百多萬，劉男未注意前車狀況直接撞上垃圾車。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓駕駛所開的瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4，新車售價飆破660萬，採用與法拉利共同研發的引擎，並擁有8速手自排以及2979cc的排氣量，每小時0至100公里加速僅需4.7秒、極速達每小時307公里。

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