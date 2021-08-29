偷拍女友室友洗澡！男大生用Apple Watch遠程操控　40張照片塞滿

▲廖男偷拍花花沐浴。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名廖姓男子日前到女友的租屋處，但他竟然偷偷將手機放在浴室，偷偷拍下女友的室友「花花」（化名）洗澡畫面，誇張的行徑被花花發現後，嚇得趕忙報警處理。對此，橋頭地院審理後，依法判其2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，廖男日前到女友租屋處內，卻無故將手機放到浴室裡面，並以Apple Watch操縱手機開啟拍照功能，接著連續拍下女友室友花花洗澡的影像，而花花洗澡到一半察覺異狀，發現浴室內被擺放了一支手機，驚覺自己遭到偷拍，嚇得趕忙報警處理。更誇張的是，廖男見東窗事發，竟然還趁機想將照片刪除。

警方在廖男手機相簿中的垃圾桶內找到40張花花沐浴的照片，而廖男被捕後也於警詢、偵查時均對犯行坦承不諱，且又有證人之證詞、案發現場照片10張、偷拍影像40張等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，廖男為了滿足個人慾望，竟然就在女友租屋處的淋浴間內，擅自用手機竊錄他人沐浴，不僅侵害對方人格隱私權，且也造成對方心理恐慌、不安全感，所為誠屬非是。

法官念及，廖男犯案後坦承犯行，考量其無前科、犯罪動機、大學在學之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯無故以照相竊錄他人非公開活動，及身體隱私部位罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。