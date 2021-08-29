新北多Ct值30以上、難查感染源　侯友宜籲中央建立一套處理流程

▲板橋大遠百確診個案進度。（圖／新北市府提供）



記者黃巈禾／新北報導

新北市板橋區大遠百有一名櫃姐確診，業者28、29日連續2天停業，新北市政府也要求約大遠百1500名員工篩檢。對於板橋大遠百一案，新北市長侯友宜29日在防疫記者會表示，這種隱性的感染者，會被發現的機會較高，針對這種情況，希望中央儘速建立一套處理流程。

板橋大遠百有一名櫃姐出現不舒服症狀，27日自行到板橋區江子翠篩檢站進行PCR篩檢，結果陽性確診，Ct值為31，傳染力低。新北市政府展開清消，由於該櫃姐最後上班日是26日，市府啟動企業快篩，要求1500名員工至亞東醫院快篩。新北市經濟發展局表示，大遠百申請恢復營業前，必須將所有員工造冊，市府派員抽查篩檢陰性證明，也會檢查消毒記錄等，核可後才會同意營業。

新北市經發局29日表示，板橋大遠百因員工篩檢總數及結果尚無法完全釐清，為充分掌握職場防疫作為，仍停止營業1日。

大遠百8月28日停止營業、全棟清消，啟動企業快篩、需全數員工篩檢完後，持陰性證明方能入場復業，迄今已掌握1323人篩檢結果為陰性，所餘人數及篩檢結果尚確認中，市府29日上午10時到場檢查，業者因篩檢總數及結果確認中，因此，繼續停業一天。

此外，中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增13例本土案例，新北市11例、台北市2例；新北市11例中，有1例是昨天確診的板橋大遠百員工，另外三峽家庭群聚1人傳9人。侯友宜表示，三峽的感染源頭為案16072，近期因胃痛安排胃鏡檢查，8/27接受醫院檢查前採檢PCR陽性，CT值31，家戶感染1人傳9人，CT值大多大於30，傳染力非常低。

侯友宜指出，以新北最近幾天的確診個案來說，大部分的Ct值幾乎都是30以上，應該是舊案幾乎沒傳染力，也很難追查感染源，但依目前的指引仍列為確診個案，必須加以匡列和隔離，這對經濟、生活、教育都會有一定的影響，尤其是下周即將開學，在國內發生社區感染後，這種隱性的感染者，會被發現的機會較高，針對這種情況希望中央能儘速建立一套處理流程。