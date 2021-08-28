　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5倍券商機台中砸3.5億「全國最大加碼」　盧秀燕說話了

▲盧秀燕表示，市府將配合中央振興5倍券，搭配購物節推出加碼優惠。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，市府將配合中央振興5倍券，搭配購物節推出加碼優惠。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

行政院拍板振興5倍券最快在10月上路，台中市議會藍綠議員都相當關心市府振興方案，其他縣市都有現金加碼，市府至今卻毫無動靜，市長盧秀燕表示，加碼活動會搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布，此外，她也建議中央改弦易轍改，最小面額從200元降至100元，更能方便民眾使用。

中央即將發振興5倍券，各縣市都加碼現金1000元至2000元不等，但中市府遲未公佈加碼優惠措施，市議員黃仁、林祈烽、施志昌、謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達、賴佳微、周永鴻、江肇國等人都在議會定期會質詢市府相關振興方案。

市議員黃馨慧表示，從中央宣布振興5倍券後，幾乎各縣市、全國企業都在研擬「最優惠」計畫，準備搶5倍券商機。市府也在市政會議通過追加3.5億元預算，準備「全國最大加碼」延續辦理去年購物節，活動內容及店家配合方案是否應該盡早公佈，讓中市店家提早因應準備？

盧秀燕指出，中央針對相關政策仍在進行最後調整，包括中央各部會也有相關加碼活動，振興5倍券預計10月才會發放，金額高達1千多億元，市府相當重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。

此外，盧秀燕表示，中央目前紙本券規畫1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，站在地方基層要照顧小商家、小攤商的心情，據她過去長年在立法院財政委員會服務的經驗，目前振興券應該還沒有下版印製，建議中央將5倍券調整成更小面額，尤其大部分1個便當不超過100元、一杯飲料數十元，如果最少面額200元將不利小商家、小攤商，更不利一般民眾使用，因此建議中央改弦易轍改更小面額100元，方便民眾使用。

►西班牙「寶寶粉」香水1450元→799元　香甜浪漫詢問度爆表

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
LIVE／林昀儒職棒開球！　Q＆A互動超萌
這3類人不能登記BNT　勾選資格需符2條件
女業務勾纏人夫…「大支好硬挺」激喊：想愛愛
快訊／板橋大遠百1員工確診　企業快篩1500員工
第七輪沒開放打第二劑　陳時中鬆口未來施打時程
LIVE／板橋大遠百員工確診　侯友宜最新說明
BNT疫苗開搶　29歲以上「不給登記」原因出爐
打到「受汙染」莫德納！　日本2年輕男死亡
還不能勾BNT！　符合第七輪AZ預約者要等8/31才能加選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

跟進北市餐飲內用放寬？　侯友宜：仍要梅花座、隔板、專人服務

英系立委聯合聲明遭批「派系治國」　劉和然：國家利益應大於政黨

快訊／新北829前完成406所校園消毒　侯友宜公布開學6大指引

快訊／板橋大遠百1員工確診　侯友宜：啟動企業快篩採檢1500員工

LIVE／新北+0「板橋大遠百再爆確診」　侯友宜最新說明

5倍券商機台中砸3.5億「全國最大加碼」　盧秀燕說話了

搶勾BNT平台當機！陳時中籲「等一等」：跟搶票不一樣

9月1日開學「實體、線上並進」　柯文哲：要強迫E化

時代力量不缺席2022新竹市長選戰　邱顯智：我會慎重考慮

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

跟進北市餐飲內用放寬？　侯友宜：仍要梅花座、隔板、專人服務

英系立委聯合聲明遭批「派系治國」　劉和然：國家利益應大於政黨

快訊／新北829前完成406所校園消毒　侯友宜公布開學6大指引

快訊／板橋大遠百1員工確診　侯友宜：啟動企業快篩採檢1500員工

LIVE／新北+0「板橋大遠百再爆確診」　侯友宜最新說明

5倍券商機台中砸3.5億「全國最大加碼」　盧秀燕說話了

搶勾BNT平台當機！陳時中籲「等一等」：跟搶票不一樣

9月1日開學「實體、線上並進」　柯文哲：要強迫E化

時代力量不缺席2022新竹市長選戰　邱顯智：我會慎重考慮

假富豪詐騙3億買禮物送女明星！韓媒踢爆對象竟有孫淡妃、鄭麗媛

台南疫情62天+0　公費疫苗預約平台新增BNT、AZ疫苗預約

開第1槍！中興大學開學前3周線上教學　中秋效應+大學群眾高風險

足球傳奇朴智星有望職掌南韓U23奧運隊　出征亞運、巴黎奧運

回顧民進黨杯葛BNT爭議　連勝文批：「牠們」治國意識形態為上

美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料

LIVE／「桌球天才」林昀儒職棒開球、Q＆A互動　全程直播看這裡

桃園新景點！大園「航心橋」看飛機起降　晚上還有七彩光雕美呆

獨／150萬金飾被偷警報大響！神鬼賊秒丟賣場裝路人　隔天才取貨

看20樓預售屋「考慮14F物件」　他求助過來人：要注意什麼

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

快訊／板橋大遠百急停業一天　衛生局證實：有員工確診

搶勾BNT平台當機！陳時中等一等：跟搶票不一樣

18至20歲慘淪「覆蓋率斷層帶」　10英系綠委：BNT由下往上打

連兩天+0？　周玉蔻發文預告：人人愛「嘉玲」

快訊／板橋大遠百1員工確診　侯友宜：啟動企業快篩採檢1500員工

新北+0「板橋大遠百再爆確診」　侯友宜最新說明

網友疑蔡英文賴清德打假針　王浩宇：提供留言給檢調單位

八大加碼券懶人包！全中籤可拿破萬

五倍券亮相！「這縣市可換到1萬元」

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

孫大千：買BNT過程「蔡政府欠人民道歉」

快訊／打高端死亡第5人　新北衛生局證實

高端已通報5死　羅智強不滿官員這暗示

更多熱門

相關新聞

盧秀燕建議五倍券最小面額改100元

盧秀燕建議五倍券最小面額改100元

台中市長盧秀燕27日針對中央推五倍券表示，她認為中央規劃最小面額200元不利小商家、小攤商，目前振興券應該還沒下版及印製，建議中央應改弦易轍改成更小面額100元，方便民眾使用。市府振興配討措施正進行最後調整，定案後將盡速公布，希望「把餅作大」，達到吸金引資、振興經濟效果。

嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

振興券10月公布　台中「有全國最大加碼活動」

振興券10月公布　台中「有全國最大加碼活動」

即／盧秀燕宣布開放籃球足球場、室內遊樂園　

即／盧秀燕宣布開放籃球足球場、室內遊樂園　

台南購物節登場好禮優惠獎不完

台南購物節登場好禮優惠獎不完

關鍵字：

盧秀燕振興5倍券購物節

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面