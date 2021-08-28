5倍券商機台中砸3.5億「全國最大加碼」　盧秀燕說話了

▲盧秀燕表示，市府將配合中央振興5倍券，搭配購物節推出加碼優惠。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

行政院拍板振興5倍券最快在10月上路，台中市議會藍綠議員都相當關心市府振興方案，其他縣市都有現金加碼，市府至今卻毫無動靜，市長盧秀燕表示，加碼活動會搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布，此外，她也建議中央改弦易轍改，最小面額從200元降至100元，更能方便民眾使用。

中央即將發振興5倍券，各縣市都加碼現金1000元至2000元不等，但中市府遲未公佈加碼優惠措施，市議員黃仁、林祈烽、施志昌、謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達、賴佳微、周永鴻、江肇國等人都在議會定期會質詢市府相關振興方案。

市議員黃馨慧表示，從中央宣布振興5倍券後，幾乎各縣市、全國企業都在研擬「最優惠」計畫，準備搶5倍券商機。市府也在市政會議通過追加3.5億元預算，準備「全國最大加碼」延續辦理去年購物節，活動內容及店家配合方案是否應該盡早公佈，讓中市店家提早因應準備？

盧秀燕指出，中央針對相關政策仍在進行最後調整，包括中央各部會也有相關加碼活動，振興5倍券預計10月才會發放，金額高達1千多億元，市府相當重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。

此外，盧秀燕表示，中央目前紙本券規畫1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，站在地方基層要照顧小商家、小攤商的心情，據她過去長年在立法院財政委員會服務的經驗，目前振興券應該還沒有下版印製，建議中央將5倍券調整成更小面額，尤其大部分1個便當不超過100元、一杯飲料數十元，如果最少面額200元將不利小商家、小攤商，更不利一般民眾使用，因此建議中央改弦易轍改更小面額100元，方便民眾使用。

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