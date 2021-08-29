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打完高端猝死李秉穎這樣回　李來希怒轟冷血：醫德去哪了？

▲▼專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗開打後，接連發生接種後死亡的事件。中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，就算沒施打疫苗，每天本來就會有人因各種疾病去世，若發病過程沒過敏性休克，就可以排除死亡和疫苗有關。對此，全國公務人員協會前理事長李來希痛批，李秉穎冷血，「醫德哪裡去了？」

李秉穎24日表示，疫苗最大副作用是過敏性休克，但幾萬人去打頂多出現一位，只要不良事件發生率沒超過打疫苗的背景值，就不能隨便推論因果關係。

李秉穎26日指出，在沒施打疫苗的情況下，本來每天就會有人因為各種疾病去世，疫苗開打後一定也會碰上和疫苗接種時間有「先後順序」的死亡事件，美國疾病管制與預防中心講得很清楚，疫苗會引發猝死，唯一的原因是過敏性休克，若發病過程中沒過敏性休克，就可排除和疫苗的相關性，此外，先前AZ和莫德納疫苗也累積600多個接種後死亡案例，部分個案經解剖都證實和疫苗無關。

不過，李來希對李秉穎的說法不滿。他今（29）日在臉書表示，這麼冷血的話也能出得了口？這個綠得發黑的醫生果真是心黑無比，講黑心話臉不紅氣不喘，一副理所當然，拿到了幾千萬的研究費後，連心都鍍了金，講出來的話真是讓人聽了為之齒冷，拳頭都變硬了，醫德哪裡去了？是非黑白分不清楚了？

截至昨（28）日，打完高端疫苗後死亡累計6例。最新一例發生在新北市，1名新莊區40多歲陳姓女子，23日接種疫苗，27日騎車時與另一輛機車發生擦撞，當時她沒倒地也沒受傷，警方到現場了解案情，填完資料正要離開突然昏倒在地，送醫後宣告不治。檢警28日下午對女子遺體進行相驗，陳女並無外傷，院方開出的死亡證明為急性心肌梗塞，家屬對此沒意見、改不解剖。

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