快訊／新莊女打高端疫苗4天後昏倒死亡　檢警相驗結果出爐

▲新莊一名女子接種高端疫苗4天後身亡。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊一名女子23日接種高端疫苗，27日騎車行經瓊泰路時與其他車輛發生擦撞，當時她並未倒地也沒有受傷，過1小時後離開現場才突然昏倒在馬路上，送醫後宣告不治，檢警28日下午對女子遺體進行相驗，初步結果出爐。

據了解，死者是40歲陳姓女子，身患多重慢性病，平時從事資源回收的工作，27日當天騎車載鐵管回家，打算明天拿去換錢，沒想到經過瓊泰路時跟另一輛機車發生擦撞，對方當場倒地，而陳女毫髮無傷，等警方到場了解案情，填完資料的陳女剛起步要離開，竟突然昏倒，送醫急救仍宣告不治。

▲高端疫苗開打，傳出多起不良反應事件。（圖／記者陳雕文翻攝）

家屬懷疑是車禍導致陳女的死，因此要求相驗並堅持解剖，檢警28日下午調查發現，陳女並無外傷，加上院方開出的死亡證明為急性心肌梗塞，家屬對此沒有意見、改不解剖，將領回遺體辦理後事。

衛生局也公布1例嚴重不良反應個案，為板橋區42歲女性，身患糖尿病，8/27接種高端疫苗，接種完出現血壓低，立即給予急救藥物處理並通報119，個案上救護車時出現呼吸心跳及心跳停止，現場醫護人員立即搶救，恢復心跳，目前於加護病房觀察中。

衛生局說明，目前新北市通報累積統計共137例，包含AZ有112例、莫德納有22例、高端3例，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。