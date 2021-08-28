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快訊／新莊女打高端疫苗4天後昏倒死亡　檢警相驗結果出爐

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲新莊一名女子接種高端疫苗4天後身亡。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊一名女子23日接種高端疫苗，27日騎車行經瓊泰路時與其他車輛發生擦撞，當時她並未倒地也沒有受傷，過1小時後離開現場才突然昏倒在馬路上，送醫後宣告不治，檢警28日下午對女子遺體進行相驗，初步結果出爐。

據了解，死者是40歲陳姓女子，身患多重慢性病，平時從事資源回收的工作，27日當天騎車載鐵管回家，打算明天拿去換錢，沒想到經過瓊泰路時跟另一輛機車發生擦撞，對方當場倒地，而陳女毫髮無傷，等警方到場了解案情，填完資料的陳女剛起步要離開，竟突然昏倒，送醫急救仍宣告不治。

▲高端疫苗開打，傳出多起不良反應事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲高端疫苗開打，傳出多起不良反應事件。（圖／記者陳雕文翻攝）

家屬懷疑是車禍導致陳女的死，因此要求相驗並堅持解剖，檢警28日下午調查發現，陳女並無外傷，加上院方開出的死亡證明為急性心肌梗塞，家屬對此沒有意見、改不解剖，將領回遺體辦理後事。

衛生局也公布1例嚴重不良反應個案，為板橋區42歲女性，身患糖尿病，8/27接種高端疫苗，接種完出現血壓低，立即給予急救藥物處理並通報119，個案上救護車時出現呼吸心跳及心跳停止，現場醫護人員立即搶救，恢復心跳，目前於加護病房觀察中。

衛生局說明，目前新北市通報累積統計共137例，包含AZ有112例、莫德納有22例、高端3例，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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