BNT意願登記明開放！他見「施打順序」悲觀了：乖乖等高端吧

記者邱晟軒／綜合報導

國內正在進行第六輪高端疫苗施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，明（28日）下午2點重啟疫苗平台，並且會加入BNT疫苗選項，民眾如果有意願請盡速上網登記。不過，就有網友看到指揮中心透露的施打順序後，悲觀表示「勾了有用嗎？你又打不到，20-40歲乖乖打高端吧。」

國內開放第六輪進行高端開打，預計將於第七輪開打AZ疫苗，也有部分長者面臨第一期滿十周，將施打第二劑，今明兩日抵台的AZ疫苗及莫德納疫苗是否投入第七輪施打，陳時中強調AZ疫苗將擴大第一劑施打量能為主，但也會保留第二劑疫苗給長者施打。

而針對BNT疫苗的部分，陳時中表示，第一批要給校園12-18歲學生施打，但還是要看進貨順序，規劃先給1類至10類族群，依人口年齡別往下施打。

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▲BNT疫苗8/28開放預約登記。（圖／指揮中心提供）

對於BNT明日開放意願登記，就有網友悲觀認為自己仍然打不到，他在PTT八卦板發文指出，「勾了有用嗎？你又打不到，12-17歲打完後65歲以上老人優先往下打，目前還有300多萬人在等莫德納，這些人預計有一半會轉到BNT，這樣就超過200萬人了，20-40歲乖乖打高端吧。」

更有網友針對重啟意願登記表示不滿，表示「政府整天就只會找國民的麻煩，登記？登記什麼拉？是不會直接宣布莫德納之後只開放第二劑施打，原本勾選默德納的直接也勾BNT，除非要改高端的才上去改意願，反正莫德納都打不到了，為什麼一定要逼國民再擠上去填意願？」

▼教育工作相關人員第三階段29600劑疫苗已配送。（圖／指揮中心提供）