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社會 社會焦點 保障人權

國二女遭2同學逼口交　遠距上課才曝光！母見變態簡訊驚知變性奴

▲▼強姦（示意圖／記者黃克翔攝）

▲女子遭2男同學脅迫口交（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市某私校國二女學生今年3月遭2男同學脅迫，於廁所內口交！到了5月疫情爆發，改為居家遠距教學，但女學生卻持續收到「可以2K半（套）嗎？」等騷擾訊息，後來女學生的母親發現異狀不斷逼問，女學生才淚崩說出痛苦的遭遇，母親憤而報案。

案發當時，15歲的女學生不想跟其他人一起排隊上廁所，情急之下才進了男廁，如廁完要離開，遭2名男同學堵住去路，其中一人嗆，「要做愛還是口交選一個！」女學生不知如何是好，最後選擇了口交…

事後男學生還威脅女學生，以後若不聽話就要把事情宣揚給全校知道，女學生嚇得不敢聲張，但後來也不斷拒絕2男同學的變態要求。

▲▼廁所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生在男廁被脅迫口交。（示意圖，非案發地／取自免費圖庫Pixabay）

後來疫情爆發，學校改採線上課程，女學生以為總算躲過一劫，結果時不時會收到其他男同學傳來「可以2K半嗎？」等性交易的訊息，女學生只要看到類似訊息便馬上刪除，她的精神已經在崩潰邊緣又不知如何是好。女學生的母親發現訊息內容，持續逼問下，女學生淚崩說出遭遇的一切，母親聽完立即報案。

校方回應，已召開校園性平事件處理會議，決議組成3人調查小組調查。學校並分別約請疑似行為人、被行為人之家長到校，共同研討對學生的輔導工作。

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲女學生遭侵犯，時不時會收到男同學傳來的性交易訊息，讓她精神快崩潰。（示意圖／CFP）

校方表示，目前正撰寫調查報告做事實認定中，將依據性平法規定儘速完成事件調查，待調查報告完成，將對被行為人、行為人等實施心理輔導及性平教育；本校會持續強化學生性平教育，並提升師生察覺處理及自我保護的敏感度，以避免性平事件發生。

教育局回應，針對疑似行為學生及疑似被害學生，該校已分別約請家長到校，並請導師協助照護兩方學生，輔導室安排相關輔導措施。因尚有需釐清部分，本局已督請學校儘速依據性平法規定，完成事件調查及落實相關輔導策略。

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