副駕女伴「彎腰吞吐」！　他嗨到最高點「倒車暴衝」撞死路人

▲美國舊金山32歲男子開車暴衝撞死人，事後調查發現他當時正在接受口交。（圖／翻攝聖荷西警察局）



記者吳美依／綜合外電報導

美國舊金山聖荷西市（San Jose）發生一起離譜車禍，32歲的艾力克斯（Alex Moreno）坐在皮卡貨車內，卻突然倒車暴衝，撞進「龍舌蘭燒烤與運動酒吧」，導致1人死亡、2人受傷。相關單位調查後發現，他當時正在接受24歲女伴口交，可能因此釀成悲劇。

綜合《美聯社》等外媒報導，艾力克斯11日晚間醉醺醺地走入「龍舌蘭燒烤與運動酒吧」，卻當眾吸食古柯鹼，甚至試圖強行扯掉一名女子的上衣，因此遭店家趕出去。他接著與另一名女子結伴走到不遠處的停車場，先後坐進皮卡貨車內，未料不久後發生意外。

根據法庭文件，皮卡貨車突然倒車，以時速45英里（大約時速72公里）的速度穿越停車場，撞上酒吧戶外用餐區的3名顧客。35歲的黛安娜（Diana Prieto-Chacon）在院中搶救無效去世，另外2名男子腿部重傷，但預計能夠康復。

女伴向調查人員表示，她坐進副駕駛座後就開始幫艾力克斯口交，但沒有發現貨車正在移動。艾力克斯16日被起訴嚴重過失殺人、酒駕造成他人受傷等罪名，目前仍關押在聖塔克拉拉郡立監獄。

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