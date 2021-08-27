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俄羅斯回應「喀布爾機場爆炸」：ISIS恐攻的悲觀預測不幸證實

▲▼阿富汗喀布爾機場外發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯針對喀布爾機場恐攻做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統府「克里姆林宮」針對喀布爾機場恐怖攻擊事件，發表聲明表示，對於阿富汗情勢一直嚴肅關切，並且以最強烈的措辭，譴責這些恐怖攻擊行為。

根據CNN報導，克里姆林空發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「我們以最強烈的措辭，譴責這些襲擊」，這些對於大量人為傷亡的消息，感到相當悲傷。

佩斯科夫說，對於ISIS發動恐怖攻擊的「悲觀預測」很不幸地獲得證實，ISIS與相關的附隨組織或其他恐怖攻擊團體，都不應該利用阿富汗的混亂局面製造危險，「這也是我們表達嚴肅關切的原因」。

▲▼普丁接受美媒專放時，提到對於台灣海峽議題的看法。（圖／路透社）

▲因為俄羅斯沒有參與阿富汗行動，總統普丁不會對相關情勢親自發表聲明。（圖／路透社）

至於總統普丁是否會對阿富汗局勢親自發表聲明，佩斯科夫表示，總統沒有這樣的規劃，因為俄羅斯不是美國領導的聯盟一部分，西方組成的聯盟數十年來沒有及時撤軍，才會釀成現在的後果。

佩斯科夫說，俄羅斯情報機構正在監測局勢，並評估恐怖襲擊的威脅是否正在蔓延到其他國家。

佩斯科夫最後補充，俄羅斯尚未計劃新的疏散行動，但相關部門正在監測，進一步的行動將取決於不斷變化的局勢。

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