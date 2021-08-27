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走進12星座的心要多久？用對方式讓你成為他的唯一

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲掌握關鍵，讓你抓住12星座的心。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

經常有人會問，有什麼樣方法可以讓自己走進對方的心中？據《星座好朋友》網站分析，當你讀懂他的時候，對方自然而然會有被理解的感受，要如何走進12星的心，用對方式很重要。

感覺對最重要
牡羊座、射手座、水瓶座

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要走進這些星座的心裡沒有其他捷徑，對他們來說，感覺很重要，因為他們都是很感性的人，喜歡跟著自己的感覺走，只要他們遇到喜歡的就努力去追求，對沒興趣的可以當朋友，卻很難更進一步。

如過是想要多做點走進他們的心裡，只能多製一些巧合，像是吊橋效應那樣，讓他認為自己對你也會臉紅心跳、產生錯覺，一旦他們出現這種錯覺，就會對你特別關注，而這種關注，就有機會轉變成愛情。

重視雙向溝通
雙子座、天秤座、金牛座

這些星座的人在人際相處上特別重視「溝通」，他們認為人和人之間，最重要的是能表達自己，他們也會對那種，能夠和自己聊天南地北的對象特別注意。如果你能夠和他討論他感興趣的事情，並且給出一些意見，一定會讓他對你刮目相看，也會喜歡和你聊天的感覺，漸漸對你打開心門。

所以想走進他的心裡，先觀察他喜歡的、在意的，讓你們在聊天時能夠有更多話題絕對是很加分的。

能使自己成長
獅子座、處女座、魔羯座

這些星座會喜歡的，通常是能夠給自己帶來幫助的人，他們生活中重視的不僅是愛情，也同樣重視自己的事業、親情、友情。

能夠走進這些星座心裡的人，一定能再除了愛情之外的地方，能夠給予他們幫助的人，可能是對他們的事業有所協助，或是能夠照顧他的家人、能夠幫他調解朋友關係，如果你想走近他心裡就先從這些地方下手。

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