LINE「老二貼圖」超羞！　網全激推：用過就回不去了

▲LINE「老二貼圖」超鬧超好笑！（圖／翻攝DCARD）

記者邱晟軒／綜合報導

通訊軟體LINE上的貼圖包羅萬象，為網路聊天增添了許多趣味性。最近，就有一名網友在網路論壇上分享2款樣式猶如「老二」的LINE貼圖，爆笑直呼「有夠天才低能的，推薦給喜歡低級的各位」，；貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「大家用過都說讚」、「用過就回不去了」。

有網友在Dcard以「這到底是甚麼老二貼圖啦，好可愛」為題發文分享2款名叫「火爆一族」的LINE貼圖，他表示，這款貼圖不管是第一代或二代都太可愛了，「群組最近的對話紀錄有夠吵有夠歡樂的，而且可以（兩組貼圖還可以）組合，真的有夠天才低能的，推薦給喜歡低級的各位！」

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▲LINE「老二貼圖」超鬧超好笑！（圖／翻攝DCARD）

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛表示「這真的很扯欸我還買來送給我朋友！大家用過都說讚」、「激推，用過就回不去了」、「兩組分開賣也太斂財，不過可以自由組合好棒」、「許願火爆先生出更多新造型」、「有夠鬧不過還是推推」。

除此之外，本站曾報導「週五小確幸！LINE五組貼圖限時免費下載」內文指出，LINE貼圖小舖不定時會推出免費貼圖下載，今日又有新的5款貼圖可以選擇，包含精品品牌「SAINT LAURENT 官方主題貼圖」、「屈臣氏 × 貓先生與朋友們」、「LINE 官方嚴選×兔兔超人」等可愛貼圖。想要把LINE貼圖一網打盡的民眾，手腳要快了！

▼LINE貼圖「火爆一族」分開賣能組合。（圖／翻攝LINE Store）