他狂送30組LINE貼圖「全跳這通知」　網曝殘酷真相：可憐啊

▲網友遲遲未收到好友的訊息。（圖／翻攝自LINE官網）

記者陳怡靜／綜合報導

通訊軟體「LINE」在台灣相當普及，不少人用此傳文字或貼圖聊天，不過若是對方久久未讀取訊息就要注意了！一名網友日前傳LINE給好友，不過對方遲遲未回訊息，決定用「贈送貼圖」的方法試探對方，連續送了30組貼圖，螢幕上卻顯示「已擁有」，一問之下才得知殘酷真相，讓他瞬間理智線全斷。

原PO在PTT八卦板以「LINE貼圖不能送是不是就是被封鎖」為題發問，他表示對方遲遲不回訊息，於是一口氣贈送了30組貼圖給對方，沒想到卻全部顯示「已擁有」，他氣到爆粗口直呼，「不可能每組都買，這樣是不是代表被封鎖？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友爆氣在PTT發問。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們紛紛替原PO感到難過，「可憐啊你被封鎖了」、「不忍噓」、「這種時候笑一笑就算了」、「不忍說，但確實是」，不過也有不少人直言，「你幹嘛要送30組，人家嚇都嚇死了」、「沒必要用這麼多組自取其辱」、「金口連，不要執著同一個人啦」、「被閣下盯上真恐怖」。

▲底下網友也替原PO感到難過。（圖／翻攝自PTT）

過去就有網友分享，如何得知LINE是否被好友封鎖，可「贈送貼圖」的方法試探，如果送出時跳出「這位好友無法接收貼圖禮物，請選擇其他送禮對象」，或對方「已擁有這組貼圖」，只有兩種情況，一是對方本來就擁有該款貼圖，二則是被對方封鎖。鄉民也建議，「你就選一個很冷門雞掰的貼圖送，如果對方也顯示已擁有，就真的是被封鎖啦！」