28日開放勾選BNT「120萬劑給學生」　陳其邁宣布：到校施打

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布明天下午2點重啟疫苗平台重啟，並且加入BNT疫苗選項。高雄市長陳其邁下午舉行「校園防疫說明記者會」，會中表示，根據指揮中心規劃，BNT一部分會留給12-18歲年輕朋友學生施打，為方便學生施打，也會安排到校進行施打，提醒別忘記意願登記。

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▲BNT疫苗8月28日開放預約登記。（圖／指揮中心提供）

陳其邁今天表示，指揮中心新增BNT疫苗加入預約平台選項，其中一部分是留給12-18歲學生朋友施打，按照中央疫情指揮中心規劃，學生部分會陸續安排，為了方便，也會到校進行施打，提醒別忘記8/28 14:00開放意願登記。

另外，由於即將要開學，陳其邁表示，開學第一天的第一堂課，會要求學校就防疫規定跟做法，好好跟學生說明清楚，針對老師部分，不管是施打疫苗或快篩，也務必會確保校園安全環境，請所有家長放心。

教育局長謝文斌則說明，這兩天還會再安排一波教職員施打，完成後比例可以接近9成；部分人員疫苗施打未滿14天或未施打疫苗，也會按照教育部規定進行公費快篩，接受快篩會有相關證明，教育局也會逐一清查，確保所有人員不是施打過疫苗就是經過快篩。

▲▼9/1開學，高雄校園防疫規定。（圖／高雄市政府提供）

大同醫院院長洪仁宇表示，學生在教室裡面可能會產生飛沫或氣溶膠傳播，還是強調教室要保持空氣流通，建議教室對角處各開一扇窗，每扇至少15公分；用餐期間窗戶全開，維持用餐環境通風良好，採個人套餐並使用隔板或維持社交距離；電腦教室除要全程戴口罩外，若上課班級交替，也要以酒精對鍵盤、滑鼠進行消毒。

▼9/1開學，高雄校園防疫懶人包。（圖／高雄市政府提供）

另外，為維護聽障生受教權益，教育局長謝文斌今天也到五甲國中致贈教師透明口罩；學校由高麗玲校長代表接受，現場教師並示範佩戴透明口罩，教導讀唇需求學生上課。

▲▼維護聽障生受教權益，高雄市開學前提供教師透明口罩。（圖／高雄市政府提供）