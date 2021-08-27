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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強反控蔡英文座車防疫破口　民進黨批政治作秀

▲▼羅智強出動變形金剛，繞行總統府、行政院。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強日前出動變形金剛，繞行總統府、行政院。（資料照／翻攝羅智強臉書）

記者呂晏慈／台北報導

為宣傳年底的反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強推出「反萊豬宣傳車」上街，遭批恐成「防疫破口」，羅27日赴台北市中正第一分局忠孝東路派出所「自首」，同時還檢舉總統蔡英文座車也是防疫破口。對此，民進黨發言人顏若芳說，民進黨一再苦口婆心的對國民黨喊話，台灣疫情目前仍為二級警戒，全國民眾各行各業都還在努力防疫，但是身為國民黨一級主管的羅智強仍然不顧防疫考量，假藉公投之名，堅持發起環島選舉之實，甚至誣指蔡英文總統座車是防疫破口，令人遺憾。

顏若芳表示，防疫和公投都是重要議題，也應該討論。但國民黨在疫情期間偏偏要故意「環島趴趴走」造成各縣市防疫壓力。難道羅智強忘記5月疫情升溫時，第一線的防疫人員大熱天汗流浹背，但仍必須穿著防護衣、面罩、口罩，全身包緊緊，在醫院照顧確診者畫面嗎？

顏若芳說，現在在全民努力下，終於疫情趨緩，前天雖然出現「加零」，但昨天又有兩例確診，目前台灣疫情只是趨緩，但不是清零，國民黨的政治人物可不可以收斂一點，不要只為了個人政治利益考量，卻不顧全民防疫壓力。

顏若芳指出，羅智強車上要坐幾個人，民進黨沒有意見，「無需心虛轉移焦點，故意去扯蔡英文總統座車。」她提醒，國民黨在疫情期間「環島搞政治」，為何偏偏要環島？既然可以直播，就不要故意環島到處擴大接觸風險。當許多文化表演活動都停止巡迴演出時，羅智強卻還要堅持「個人環島巡迴作秀」，這不是無視防疫壓力嗎？

顏若芳直言，「日前你的車子違停，你也有理由；疫情期間環島，你也有理由，但再多的理由也無法掩飾，你真正的目的就只是為了個人聲量在政治作秀。」呼籲羅智強多關心選區民眾的防疫需求，防疫期間，病毒不長眼，請羅智強和國民黨自重，不要再製造讓疫情升溫的風險了。

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