東帕桌球捷報！　蔡英文恭喜盧碧春、程銘志晉級8強、田曉雯2連勝

▲盧碧春。（資料照／新北市體育處提供）

記者蘇晏男／台北報導

對於國手出戰東京帕運屢傳捷報，總統蔡英文26日晚間在臉書除恭喜桌球選手盧碧春、程銘志晉級8強，田曉雯連兩天拿下勝利外，也呼籲國人一同關注賽事，為台灣和世界各地的生命鬥士喝采。

蔡英文指出，這兩天舉行的桌球單打資格賽中，盧碧春今天在女子單打TT4級別中力克英國對手，拿下帕運生涯第一勝，也順利晉級八強賽。她說，58歲的「碧春阿嬤」，想用獎牌當孫子和孫女最好的榜樣，我們一起來集氣。

男子單打TT5級別方面，程銘志同樣以一勝一負的成績晉級八強；而他在上屆里約帕運時，更曾贏得男子團體銀牌。蔡英文說，期待這次程銘志也能沉著發揮，挑戰個人的里程碑。

蔡英文表示，女子單打TT10級別的田曉雯更是連續兩天都拿下勝利，和出戰同級別的桌球國手林姿妤都將在明天繼續出賽。「曉雯和姿妤都加油！」

對於帕運桌球比賽分為11個級別，蔡英文解釋，TT1到TT5是肢體障礙的輪椅組別，TT6到TT10是肢體障礙的站立組別，TT11是智能障礙組別。她表示，「透過轉播，看到選手們坐著輪椅，或是用嘴巴咬著球拍，展現出旺盛的鬥志，盡情享受賽場上的對決，都深深激勵了我們。」

蔡英文文末也呼籲國人，「明天除了桌球賽事外，游泳選手陳亮達、柔道選手李凱琳、田徑選手楊川輝也將會出賽。讓我們一起關注賽事，為台灣和世界各地的生命鬥士們喝采吧！」