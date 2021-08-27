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喀布爾爆炸死傷慘重！IS宣稱犯案　各界憤怒譴責

▲▼阿富汗喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷。（圖／翻攝自twitter／@JunaidAliVirk6）

▲阿富汗喀布爾機場的「自殺爆炸攻擊」已造成至少73人死亡。（圖／翻攝自twitter／@JunaidAliVirk6）

文／中央社巴黎26日綜合外電報導

塔利班組織接管阿富汗後，各國正忙著在31日期限前盡可能撤離民眾，但首都喀布爾機場附近今天卻發生同步爆炸攻擊，傷害大批希望登機離境的人群。各國紛紛憤怒譴責。

激進組織伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。以下是各界對這次事件的回應：

● 德國
德國總理梅克爾（Angela Merkel）形容這是一場在極度緊繃局勢下的「卑鄙攻擊」。

德國雖已完成撤離行動，但國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）今天說已派一架醫療機待命，準備飛往喀布爾（Kabul）協助疏散攻擊案傷者。

康坎鮑爾表示，德國軍人今天已全數撤離阿富汗，此前他們共撤出45個國家逾5300人，其中包括500多名德國人與4000多名阿富汗人。

▲▼喀布爾爆炸發生後，現場處處都是傷患。（圖／路透）

▲喀布爾爆炸發生後，現場處處都是傷患，下同。（圖／路透）

● 英國
英國首相強生（Boris Johnson）譴責這場「野蠻」攻擊，並向撤離行動參與者的「傑出努力」致上敬意。

強生說，「我們會繼續（撤離）行動，無論如何，我們現在已走到行動尾聲」，英國將「繼續撐到最後一刻」。

外相拉布（Dominic Raab）表示，撤離行動人員即使「處在砲火下」仍繼續工作，「我們不會讓恐佈分子的怯懦行徑阻撓我們」。

▲▼喀布爾爆炸發生後，現場處處都是傷患。（圖／路透）

● 法國
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「堅決」譴責這起恐怖攻擊。他透過聲明「向美國與阿富汗罹難者的家屬致上哀悼之意」，並對「現場疏散任務執行人員的英勇精神致敬」。

● 捷克
捷克外交部長庫拉內克（Jakub Kulhanek）說：「我強烈譴責喀布爾這起可憎的恐攻。謹向死亡的阿富汗與美軍人員致哀。」

● 埃及
埃及外交部發布聲明表示：「埃及政府與人民向所有淪為可怕恐怖主義受害者的阿富汗與美國傷亡人士，致上哀悼之意。埃及將繼續聲援對抗所有形式的恐怖主義、暴力和極端主義。」

● 以色列
以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）表示：「發生最近這波攻擊後，我心繫喀布爾的美軍和阿富汗人民，並為他們祈禱。謹向逝者致上哀悼之意，祈禱傷者迅速康復。我們與美國夥伴站在同一陣線。」

▲▼喀布爾機場遭到攻擊，至少60死140傷。（圖／路透）

● 義大利
義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）在推特寫道：「沒有義大利人在喀布爾這次攻擊中受傷…我要向失去性命者表達哀悼並聲援傷者。義大利強烈譴責這次攻擊。」

義大利將繼續撤離阿富汗人與義大利國民的行動。

● 挪威
挪威外長索雷德（Ine Eriksen Soereide）在推特（Twitter）寫道：「我強烈譴責喀布爾機場外的恐攻事件。無辜百姓試圖離開這個國家，結果淪為恐怖殘忍行徑的受害者。」

● 沙烏地阿拉伯
沙烏地阿拉伯外交部透過聲明重申「王國反對這類犯罪行徑的立場，這與所有宗教原則、道德與人類價值都不相容」；沙國與「阿富汗人民站在一塊」，並向「罹難者家屬與阿富汗人民表達王國的哀悼與同情」。

● 西班牙
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）推文：「西班牙強烈譴責喀布爾機場今天蒙受的攻擊。我們衷心聲援受害者。國際社會與阿富汗人民站在一起，將確保他們的權力和尊嚴。我們正在努力，盡可能撤出更多人。」

▲▼喀布爾爆炸發生後，現場處處都是傷患。（圖／路透）

● 瑞典
瑞典外交部長林德（Ann Linde）在推特寫道：「我們對今日喀布爾機場恐攻死傷美軍的家屬致上哀悼之意。我們感激您們實現這場歷史性撤離行動。」

● 土耳其
土耳其外交部譴責這次鎖定喀布爾機場大門的攻擊。

外交部表示：「我們沉痛獲悉許多人因為喀布爾今天的恐攻而死傷。我們以最強烈的字眼譴責這起令人髮指的攻擊，並向逝者親屬致哀，希望傷者迅速康復。」

● 紐西蘭
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）譴責喀布爾機場遭遇的「可憎攻擊」，並稱紐國最後一架撤離班機在爆炸案發生前就已離開。

根據紐國政府聲明，目前為止，共有276名紐國國民與永久居民、他們的家屬，以及其他持有簽證人士離開喀布爾，將飛回紐西蘭。

紐西蘭國防軍最後一架離開喀布爾的飛機上另載有100人，包括紐西蘭與澳洲國民。

▲▼ 阿富汗／喀布爾機場恐攻，醫院躺滿傷者。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀布爾機場恐攻後，醫院躺滿傷者，下同。（圖／達志影像／美聯社）

● 北大西洋公約組織（NATO）
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟軍應該繼續盡己所能，把更多弱勢民眾帶離喀布爾；北約的優先任務依然是盡可能把更多人送到安全處。

● 世界衛生組織（WHO）
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「我對喀布爾弱勢民眾進一步受苦感到驚駭。平民必須獲得保護。世衛正在阿富汗現場，準備支援衛生設施治療傷患。」

● 聯合國（UN）
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人說，古特瑞斯譴責這起「釀成多名平民死傷的恐怖攻擊」。

▲▼ 阿富汗／喀布爾機場恐攻，醫院躺滿傷者。（圖／達志影像／美聯社）

發言人告訴記者：「本案凸顯阿富汗目前局勢動盪不安，但也強化我們的決心。我們將繼續把緊急援助送到（阿富汗）全國，支持阿富汗人民。」目前所知沒有聯合國人員傷亡。

外交官員指出，古特瑞斯30日將與聯合國安理會常任理事國的駐聯代表開會，討論阿富汗局勢。

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