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隨機踹女、嗆男「看什麼」鐵鎚砸破頭　北車街友下場出爐

▲▼台鐵,台北車站,北車。（圖／記者賴文萱攝）

▲街友阿瘋在台北車站隨機傷人後，又拿鐵鎚痛毆另名男子，北院依傷害罪判刑。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

綽號「阿瘋」的林姓街友時常在台北車站出沒，於2019年12月在站內腳踹楊姓女子，造成對方後腰挫傷，又於2020年2月間，在南二門前廣場持鐵鎚痛毆吳姓男子，造成頭部受傷、眼睛附近骨折，北院依兩次傷害罪，判他有期徒刑4月、拘役30日，皆得易科罰金，上訴二審敗訴全案確定。

阿瘋先於2019年12月3日下午，在台北車站東一門內，無故以右腳踹傷楊女，又於2020年2月11日下午，在南二門前廣場持鐵鎚毆打吳姓男子，於審理中雖坦承犯行，卻聲稱是吳男先動手攻擊，他才以鐵鎚自衛。

吳男表示，他在南二門外聽到大聲咆哮，注意力被吸引過去看了一眼，阿瘋就問他看甚麼，拿手機錄影蒐證時，對方疑似認為他要找幫手，便從腳踏車內拿鐵鎚朝他追打。

法院勘驗影片，沒看到吳男有先動手，反倒是阿瘋先拿鐵棍打人，又在扭打中搶下鐵鎚攻擊，欠缺自衛的正當性及必要性；至於阿瘋雖一度與楊女和解，但楊女認為阿瘋是受人指使才攻擊，要他供出幕後黑手，但阿瘋對此未正面回應，一審依兩個傷害罪，判拘役30日及有期徒刑4月，阿瘋上訴二審敗訴。

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