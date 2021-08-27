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嘴裡含飯不吞！4歲童「遭藤條狂鞭慘死」　狠心父母下場曝

▲▼虐童,男童,兒童,家暴,悲劇,哭泣,暴力。（圖／CFP）

洪姓夫妻持藤條教訓兒子，造成兒子不幸身亡，下場曝光。（示意圖／CFP）

記者陳羿妏／台北報導

高雄一對洪姓夫妻檔因4歲兒子常說謊曾多次持藤條教訓。2018年4月兒童節當天，洪妻見兒子將食物含在嘴巴內不吞下去，憤而持藤條處罰，導致兒子出現橫紋肌溶解症，2天後搶救不治。一審高雄地院分別依傷害罪、傷害致死罪，判洪男4月、洪妻4年2月；案經上訴，二審高雄高分院改判洪男1年、洪妻則維持原審，日前上訴三審後，最高院駁回，全案確定。

判決指出，洪男任職製造業、洪妻則擔任護理師，2人育有2子，其中大兒子就讀小學，小兒子年僅4歲，由於丈夫平日工時較長，2名小孩的生活起居幾乎都由洪妻照料，惟洪妻也因此出現恐慌、焦慮等症狀，就醫診斷出個性「急性子」、「完美性格」、「責任感重」，身心狀況持續沒改善。

2018年3月30日，洪男因認為小兒子有拿電視遙控器卻說謊，便持藤條毆打，造成兒子左手臂、臀部、雙側小腿多處受傷。到了4月4日兒童節當天，洪妻則因小兒子將食物含在口中不吞下，屢勸不聽「違反親子之間的約定」，下秒憤怒持藤條瘋狂毆打，而小兒子在過程中閃躲，造持頭、手、四肢皆被受傷。豈料，2天後、4月6日凌晨1時許，小兒子突然呼吸異常，立即送醫救治，惟小兒子因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死，及皮下軟組織大面積出血，到院前已無自主呼吸心跳、雙眼瞳孔放大，經搶救後宣告不治。

警方接獲醫院通報後進行調查，洪姓夫妻偵訊時皆坦承有毆打小孩，不過，洪妻則辯稱當時僅持「愛的小手」教訓兒子，因與呼吸異常無關。

法醫進行解剖後，發現男童腿部有7條瘀傷，且身上其餘部位像是頭部、四肢、軀幹等都有新舊傷，其中致命傷是雙腿被藤條抽打導致的橫紋肌溶解症，當下釋放出足以致死的肌球蛋白，直接造成腎小管壞死而身亡。此外，男童身上的棍棒傷勢經比對後，與警方查扣的藤條吻合。

一審高雄地院認為相關事證不足證明洪男行徑會導致兒子身亡，故依成年人故意對兒童犯傷害罪，將其判刑4月，得易科罰金12萬；洪妻方面則考量其身心狀況後，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，將其判刑4年2月。

案經上訴，二審高雄高分院認定，洪男在案發當年的1月也有毆打小兒子的紀錄，因此撤銷原判決，改判刑1年，洪妻部分則維持原審量刑。

洪姓夫妻不服結果再提上訴，認為原審調查未盡職責，不過，三審最高法院日前審理後，駁回告訴，全案定讞。

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