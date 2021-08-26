前立委羅淑蕾被爆「官威很大」　求償2百萬並登報道歉敗訴確定

▲羅淑蕾遭爆料官威很大，求償敗訴確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立法委員羅淑蕾卸任立委後，4年前參加「美加東12日旅遊團」，事後卻被同團蔡姓女子質疑「耍大牌」影響行程，還接受媒體採訪。羅淑蕾不滿，起訴求償名譽損失200萬元。一二審均判決羅淑蕾敗訴，她再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴確定。

羅淑蕾卸任議員後，2017年9月27日參加下稱長汎旅行社舉辦之「美加東12日旅遊團」，回國後，同團的蔡姓女子接受電視台與平面媒體採訪，說出了「兩位前立委啊，一個郭立委一個羅立委啊，划獨木舟原本她們是自動放棄，但我們要去的人應該載我們去阿，但是國外司機不肯載，那個獨木舟變成不去。」

電視台記者做出了標題為「跟團行程臨時取消！遭控『耍大牌』前藍委喊冤」，內容也跟著補充說明「像是第四天加拿大阿岡湖行程規劃坐獨木舟，但羅淑蕾一行人覺得危險不願意坐，最後就取消行程」、「還有第九天在波士頓鴨子船集合不準時，其他人多等了20分鐘導致晚餐快9點才吃到」、「行程最後一天也因為自顧逛街其他人又在車上等了45分鐘」等等。

平面媒體也寫出「她們一行人抵達多倫多時，領隊就只服務羅淑蕾等一行人，完全放生另外10人，她們都是自己下飛機自己出關」、「只要有立委們不想去的行程，全團都不能去，譬如她們原本要去划獨木舟，就因羅淑蕾不想去，領隊就以有危險因素為由取消，明明當時天氣晴朗，哪裡有危險」、「走行程時，明明停留時間僅有20分鐘，時間到大家都在車上等，她們一行人還在逛街拍照，一拖就是40分鐘，行程一直延誤，很多行程都沒去」、「住飯店時，立委又嫌飯店環境不好，要求長汎退飯店差價、免收小費，但非立委眷屬的一般團員沒有這些優惠，質疑立委團耍官威。」等內容。

羅淑蕾不滿，先對蔡女提出加重誹謗的告訴，但經檢察官不起訴，高檢署也駁回再議確定。羅淑蕾再提出民事訴訟，求償名譽損失200萬元、並登報道歉。但一二審法院均認為蔡女傳述的內容並非只涉私德，而是與公共利益有關，為可受公評之事，羅淑蕾身為知名公眾人物，可透過媒體為自己辯護澄清，對於批評應有更大的容忍程度，因此駁回羅淑蕾的請求。羅淑蕾再上訴第三審，最高法院26日駁回上訴確定。