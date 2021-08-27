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賴清德獻手臂挺高端！5分鐘完成接種　開心比讚高呼「台灣加油」

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德將在27日上午7點30分，前往預約地點「台大醫學院體育館」接種高端疫苗，展現力挺國產疫苗的態度。整個施打作業5分鐘內就結束，賴清德打完疫苗後狀況良好、暫無異狀，他也開心地跟現場的台大醫護人員合影留念，除了比讚高呼台灣加油，也不忘呼籲民眾多多配合指揮中心的指示，踴躍施打疫苗。

▲▼副總統賴清德接種高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德表定7點30分的接種高端行程，提早在7點20分左右就抵達現場。在包含總統府發言人谷辣斯·尤達卡等幕僚與隨扈的陪同下，賴清德聽取現場醫師的簡介說明，台大醫院院長吳明賢、副院長張上淳也在一旁陪同。

經過簡單的問診程序，賴清德接著進入施打區等待接種疫苗。此次賴清德的接種工作，台大醫院不敢大意，同樣派出曾幫總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中接種的代理督導長溫慧敏執針；有趣的是，在施打前，溫慧敏再次重現日前備受熱議的「海陸籤」姿勢高舉疫苗。

從賴清德坐下到完成打針程序、領取黃卡，整個過程約5分鐘。賴清德施打完後目測狀況正常無異樣，面對現場媒體詢問，他表示感覺良好，同時也不忘呼籲民眾配合指揮中心安排踴躍施打，「打疫苗保護自己也保護家人，請大家依據指揮中心的安排登記施打」。

▼賴清德接種高端疫苗。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼賴清德施打高端疫苗。（圖／取自直播）

▲▼賴清德施打高端疫苗。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼賴清德施打高端疫苗。（圖／取自截圖）

▲▼賴清德施打高端疫苗。（圖／取自截圖）

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