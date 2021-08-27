竹聯幫起源地曝光！中和幫分裂「竹林」崛起　五獸冠色成江湖稱號

▲與天道盟、四海幫並列為台灣三大黑幫的竹聯幫，1957年正式成立於現今新北市永和區竹林路一帶。（圖／鏡週刊提供，下同）

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與天道盟、四海幫並列為台灣三大黑幫的竹聯幫，1957年正式成立於新北市永和區竹林路一帶，創建者為趙寧，活動範圍以大台北地區為基地，組織網絡遍及中國大陸、美國、東南亞等地，所屬成員人數超過2萬人。

竹聯幫成立初期以外省人為主，但後期發展至今已不分族群，從事的犯罪活動包括走私軍火、毒品、特種行業、討債、勒索、洗錢等不法情事。

竹聯幫起源可追溯到1955年，當時以孫德培為首的中學生，於新北市永和區竹林路一帶，成立由全學生身份組成的校園幫派「中和幫」，成員多數來自軍人眷村家庭的國、高中生，主要以秀朗、永和交接處一帶的攤販聚集地活動。

1957年間，中和幫老大孫德培在一場糾紛中，率眾無意間殺死一名古亭幫份子遭逮補入獄。失去靈魂人物的中和幫隨後發生派系內鬥，有成員出走另立「萬字幫」，也有人另起爐灶成立「三環幫」，竹聯幫面臨第一次分裂。

同年，由中和幫元老趙寧所主導，召集成員於竹林路舉行「第三次大會」，會中由趙寧宣布因幫主孫德培入獄，為表尊重幫主與各長老間地位平等，決定不設「老大」（幫主）一職，改由周榕擔任「老么」（總指揮），將中和幫殘餘勢力統整為「竹林聯盟」，即為「竹聯幫」前身。

竹聯幫初期以動物名稱作為勢力區分之別，包括獅、虎、豹、鳳、鴨等五個支派聯盟，後續加入成員常以動物名稱，且冠上顏色來取具個人特殊地位的綽號，如「灰鴨」柳茂川、「白狼」張安樂等。

曾擔任竹聯幫總堂主的「旱鴨子」陳啟禮，當年就是「鴨」字輩的成員之一這個時期的竹聯幫，但當時仍僅是一個聯盟型態的學生幫派，尚不具黑幫雛型。

【鏡週刊】推出的【解密台灣黑幫】系列報導，並非鼓勵時下年輕人對黑幫有懵懂錯誤認知，甚至以加入黑幫成員為榮，報導目的實為探究台灣三大黑幫成立的歷史時空背景，隨著社會變遷有哪些演變，過去發生的血腥暴力案件，曾讓社會付出哪些成本，揭露台灣黑幫過去數十年血淋淋的爭鬥內幕，觀今鑑古。



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