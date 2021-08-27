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爆4死！高端現停打聲浪　專家怒：你們最愛的BNT若死亡是否全下架

記者葉國吏／綜合報導

高端疫苗開打已有4例疑似不良反應猝死，導致一些「愛國手臂」開始出現退打潮，社會上甚至出現停打聲浪。對此毒理學專家招名威直呼「請問你們腦子有病嗎？一點科學邏輯都沒有」。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗已於23日開打。（圖／記者李毓康攝）

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毒理學家、中原大學生科系副教授招名威，26日在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文「其實目前接種高端的死亡率還是全部疫苗中最低的」、「平均每一百萬人裡有13.9人，比其他WHO認證的疫苗都要低」，但他卻沒想到還是有人強調在死因未釐清前，先停打高端。

招名威提到，韓國接種BNT約1570萬劑，出現了264起疑似不良反應的死亡案例，其中日本和歐美國家也是，死亡數甚至比莫德納還多，但因應嚴峻疫情，若不施打恐怕將會造成更嚴重的危機，畢竟染疫死亡率遠高於施打疫苗的死亡率，「所以全世界沒有任何一個國家會說死幾個人就停打疫苗」。

「我認為基本的科學邏輯很重要」招名威指出，從小唸書學習數理邏輯推理，不是期望每一個人都當科學家、工程師，而是學習「當我們面對問題的時候，可以用客觀、有邏輯性方式去解決它，不是搞民粹，不是用情緒性的方式來勒索。」

招名威表示，「BNT也發生死亡的話，是不是也全面下架？」他提到，疫苗用的醫療制度都是根據科學制度而立，幾十年來都沒問題，但現在卻因為國產疫苗搞得自己是什麼都忘了，甚至懷疑自己當初建立的制度，讓他直呼「你們腦子有病嗎？」

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