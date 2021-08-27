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喀布爾自殺炸彈攻擊至少72死　IS坦承犯案

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國中央司令部司令麥肯錫今天表示，激進組織伊斯蘭國（IS）今天在喀布爾發動雙重自殺炸彈攻擊，造成美軍12死15傷。這次攻擊同時也造成60名阿富汗人死亡、143人受傷。

▲▼阿富汗喀布爾機場外發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗喀布爾機場外發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，麥肯錫（Kenneth McKenzie）並表示，美方會繼續執行從阿富汗撤離平民的任務，「伊斯蘭國無法嚇阻我們完成這項任務」。

路透社指出，伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）在其Telegram頻道坦承犯案。

喀布爾機場外今天傳出2起爆炸事件，美國國防部發言人柯比（John Kirby）稍早透過推特表示，發生爆炸的兩處地點分別位於機場的艾比門（Abbey Gate）以及鄰近的大亨飯店（Baron Hotel）附近。

根據美聯社引述的一名不具名阿富汗官員，這次攻擊另造成至少60名阿富汗人死亡、143人受傷。

美國在2001年911恐攻之後，對庇護蓋達組織首腦賓拉登的阿富汗發動反恐戰爭，推翻當時統治者塔利班（Taliban）。然而，隨著美國在阿富汗長達近20年的駐軍時代即將告終，喀布爾日前再度落入塔利班手裡。

美方先前與塔利班達成協議，美軍要在本月31日前完全撤出阿富汗。現在美國和其他西方國家正快馬加鞭從喀布爾機場撤離國民和部分阿富汗籍員工。

據法新社分析，同屬遜尼派聖戰士的伊斯蘭國不滿「叛教者」塔利班與美國簽訂撤軍協議，誓言將持續戰鬥。

 

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喀布爾自殺炸彈攻擊至少72死　IS坦承犯案

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