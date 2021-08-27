台灣迪士尼頻道宣布關台！　網淚崩：我和我孩子的童年

記者邱晟軒／綜合報導

台灣迪士尼頻道今（27日）在官方臉書粉絲團發文宣布，自2022年1月1日起終止台灣的營運，消息曝光後，立刻引起許多網友淚崩直呼，「童年掰掰！」

▲台灣迪士尼頻道要關台了。（圖／翻攝Disney Channel Taiwan）

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台灣迪士尼頻道上午在臉書PO文表示，「迪士尼頻道將於2022年1月1日在台灣終止營運，該變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定，我們衷心感謝觀眾一直以來的支持和愛護，諸多不便敬請見諒。」

官方透露，「迪士尼頻道終止營運後，迪士尼將繼續透過其影音串流平台Disney+為廣大台灣消費者提供精彩的兒童節目。您的有線電視供應商將在稍後時間透過電郵及於電視上跑馬公告，通知觀眾有關頻道將於2022年1月1日起終止營運的事宜。有關收視套餐組合的其他問題，請您留意您的有線電視系統或是收視平台的最新消息。」

消息曝光後，立刻引起許多網友淚崩直呼，「這真的讓人好遺憾和難過，這關乎一群孩子的童年」、「陪伴我小時候的回憶」、「這頻道是我吃飯都會看的啊」、「童年沒了欸」、「感謝這段時間的陪伴！」、「以後電視23台看不到迪士尼了！」、「從1995年開始到2021年也26個年頭，辛苦你們了」。

▼Disney+影音訂閱服務11月登台 。（圖／取自迪士尼）