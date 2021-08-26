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最萌豬仔造型月餅！這5家月餅很不一樣　蜷尾家雪餅重出江湖

▲點點心黃金豬仔禮餅（6入組）。（圖／點點心提供）

▲點點心黃金豬仔禮餅（6入組）。（圖／點點心提供）

記者黃士原／台北報導

中秋節即將來臨，疫情讓許多餐飲業者搶攻月餅商機，港式點心店、冰淇淋品牌、亞洲50大餐廳集團都推出各種特別禮盒，像是人氣港式點心「點點心」的招牌豬仔流沙包，今年將化身最萌造型月餅，而蜷尾家推出雪餅禮盒，一次享用到糖漬柚香牛奶、花生海鹽焦糖兩種冰淇淋口味。

挑戰全台最萌月餅！人氣港式點心「點點心」的招牌豬仔流沙包，今年將化身最萌造型月餅，黃金豬仔禮餅不僅延續去年爆賣的「奶皇流沙」口味，更首度加入港式經典甜品「楊枝甘露」，每盒兩種口味各3入，售價699元。

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黃金豬仔禮餅的豬仔造型五官立體又渾圓，萌呆表情十分逗趣，烤得金黃的外皮象徵光亮圓月、代表富貴晶瑩，顆顆都是滿溢心意；內餡則是經典港式茶樓雙口味：中西融合的「奶皇流沙」，選用上等奶油與鹹香蛋黃，揉合出黃金比例流沙內餡，一口咬下、滿餡流出；另一口味則是港式國民甜品「楊枝甘露」，清涼芒果、清新柚香，粒粒口感層次堆疊，翻玩最具代表的茶樓經典。

▲「沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅」禮盒。（圖／蜷尾家提供）

▲「沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅」禮盒。（圖／蜷尾家提供）

深度旅遊電商平台KKday攜手華人冰王蜷尾家，推出兩款「沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅」禮盒，一次享用到糖漬柚香牛奶、花生海鹽焦糖口味雪餅，8月26日下午3點開放全台消費者預購為迎接秋天的到來。糖漬柚香牛奶口味雪餅以經典牛奶冰淇淋浸泡柚子24小時、加入選自日本愛媛縣的柚子果乾，牛奶的醇厚順口與柚子的清爽果甜完美交融，並搭配馬茲卡彭起司，提升整體濃郁滑順口感；花生海鹽焦糖口味則以經典牛奶冰淇淋巧妙混合大人小孩都喜愛的焦糖醬，加入海鹽提味，消化餅上的花生抹醬完美提升整體味覺層次，每口伴隨著鹹甜海鹽焦糖與花生香氣的尾韻在口中蔓延。

▲新東陽首度推出月餅結合茶葉的「秋味風華禮盒」，其中有今年創新口味「烏魚子蛋黃酥」。（圖／新東陽提供）

新東陽首度推出月餅結合茶葉的「秋味風華禮盒」，其中有今年創新口味「烏魚子蛋黃酥」，鹹口的烏魚子沙拌香甜的豆沙搭上飽滿的鹹蛋黃，一口咬下可以品嚐到多層次的口感，是不可錯過的奢華享受；中式月餅還有「肉鬆餅」，選用新東陽明星商品肉鬆製作，餅皮採用多層次工法，紮實又鹹香；另外還有日式的「金薯土鳳梨桃山月餅」以清爽桃山餅皮搭配金屬土鳳梨內餡，可以吃到金薯的香甜及土鳳梨的微酸，讓人意想不到的口味；最後是來自法國北部的傳統小點心，也是時下年輕人都十分喜愛的「伯爵巧克力口味布列塔尼」。

▲頌丹樂把打拋豬做成月餅內餡。（圖／頌丹樂提供）

▲頌丹樂把打拋豬做成月餅內餡。（圖／頌丹樂提供）

泰式餐廳《Somtum Der Taiwan 頌丹樂》首創將星級泰式伊善風味的打拋豬做成內餡，配上飽滿香濃的紅土鹹鴨蛋，裹上不敗的綠豆沙，外皮使用99%乳脂的無水奶油製作，使酥皮的奶香與酥脆更強烈提升，將最人氣經典的泰菜結合傳統蛋黃酥的經典風味，為台灣的傳統糕餅注入全新的泰式風貌。

▲▼TASTE by MMHG中秋禮盒合照。（圖／TASTE by MMHG提供）

▲TASTE by MMHG中秋禮盒合照。（圖／TASTE by MMHG提供）

旗下擁有亞洲50最佳餐廳的MMHG（MUME Hospitality Group）在2021持續開啟新作，推出電商新品牌─「TASTE by MMHG」，恰逢一年一度的中秋節，首推商品為節日限定中秋禮盒，以精緻餐飲中「Pairing」概
念為研發主軸，創作出顛覆傳統口味的「茶月和鳴」（NTD1880元/組）以及「月飲中秋」（NTD680元/組）兩款禮盒，除了使用台灣在地食材研製的流心月餅，消費者還可以享受由精選調茶師特選的台灣風味茶款，讓月餅的獨特風味與台灣茶香搭配出多層次的口感。

另外，台灣鳳梨更是一年四季永不斷炊的美味水果，不僅消暑解渴，更是腸胃清道夫，瞄準蔬果清爽零負擔的飲食概念，電商平台金皇奇商行順勢推出柚健旺旺來、梅蘇旺旺來、鳳茶搭上秋節禮盒順風車，企圖為台灣鳳梨開創一條綠色經濟奇蹟。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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