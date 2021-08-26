世界巧克力大賽奪獎作品首販售！　長榮空廚限量禮盒搶攻中秋

▲長榮空廚集結自家研發得獎作品打造「仲秋典藏禮盒」，採限時限量販售。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

中秋佳節將至，長榮空廚也插旗月餅禮盒市場，推出將台灣人喜愛的茶系元素與日系和菓子結合的「茶香桃山月餅禮盒」，及長榮空廚集結自家研發得獎作品，打造夢幻「仲秋典藏禮盒」。也結合熱銷產品「機上限定－航空奶油餐包」，並於夏日升級為「冰心愛餡包」，即日起可至長榮空廚美食饗宴網、東森購物、蝦皮商城選購。

航空公司攻佔中秋月餅市場，長榮空廚推出「秋節限定禮盒」，將茶系元素與日系的和菓子相互融合，消費者可一次品嚐茶香以及日系和菓子的細膩韻味，三種口味包括「凍頂烏龍杏仁桃山月餅」帶有焙火韻味的濃郁茶香和柔和的杏仁香氣；「碧螺春水蜜桃桃山月餅」則將碧螺春揉合水蜜桃果肉的酸甜果香；「抹茶瓜仁桃山月餅」則將南瓜子融入雅致茶香中，價格為799元。

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▲長榮空廚推出「秋節限定禮盒」，將茶系元素與日系的和菓子相互融合。（圖／長榮航空提供）

長榮空廚表示，三款特製的桃山月餅外皮皆遵循日本桃山製菓傳統，並選用白芸豆沙製成桃山餅皮，口感輕盈細緻，與茶口味內餡創造多層次口感。

另外，長榮空廚也集結自家研發得獎作品，打造「仲秋典藏禮盒」。禮盒採限時限量販售，售價1200元，外包裝選用雙層木紋禮盒，上層為得獎巧克力作品，包括世界決賽銀牌及亞太區金牌的百香果胡椒巧克力、亞太區銀牌的紹興破布子巧克力、亞太區銅牌的山葵巧克力，下層為獲頒絕佳風味1星獎章的南棗核桃糕薄片，也是首度長榮空廚將紹興破布子巧克力及山葵巧克力對外販售。



長榮空廚日前推出「機上限定－航空奶油餐包」獲得好評，近期再升級推出「冰心愛餡包」，共計推出奶油、抹茶及可可三種冰心內餡。除了從冰箱取出後回溫食用外，也可用烤箱烘烤，或微波解凍20秒後變身為冰淇淋餐包，4包一組共40個，售價850元。

▲長榮空廚將熱銷餐包升級，再推出「冰心愛餡包」，共計推出奶油、抹茶及可可三種冰心內餡。圖為抹茶口味。（圖／長榮航空提供）

長榮空廚表示，「仲秋典藏禮盒」，因採用純手工製程，僅在長榮空廚美食饗宴網販售。「冰心愛餡包」、「茶香桃山月餅禮盒」即日起除了可在長榮空廚美食饗宴網選購，也能於東森購物、蝦皮商城購入。