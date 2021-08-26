高端不良事件「累積通報4死」！昨新增18件「3死、15非嚴重」　

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端23日開打，指揮中心今（26）日公布最新疫苗不良事件通報，累計有4起接種後死亡；昨天最新通報案件有18件，當中有3例死亡，15件非嚴重不良事件。

指揮中心今日公布最新疫苗接種不良事件，高端新增3起死亡案件都是先前所公布，莊人祥昨說明，一案是桃園市的40多歲男性，本身有糖尿病史，體重約120~130公斤，在8/23接種疫苗，8/25工作中突然昏倒失去生命跡象，現場電擊4次，後來送到醫院十點半送醫急救到院前死亡，這部分新冠快篩、PCR陰性，死因會做司法相驗。

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另一例是基隆市40多歲的女性，24日上午在基隆接種高端疫苗，施打完後無明顯不適，下午五點半前往醫院急診，在下午四點半時候朋友代述說有胸悶、頭暈、手腳麻、出汗等，後來在等報告，下午六點半在診間猝死。

指揮中心專家小組召集人張上淳進一步說明，該個案下午到台大醫院急診處就診，例行先做新冠快篩陰性，診療過程突然倒下，進行急救，急救完暫時心跳有恢復，電腦斷層掃描看有主動脈剝離現象，範圍非常大，屬於非常危急狀況，最後無法救回，晚上八點多宣告死亡，不過家屬希望可以進行司法相驗，所以後續還是會再加上司法相驗結果做最後判定。

還有一名是新北市蘆洲男性，曾經吸食毒品，23日接種第一劑，當天無特別症狀，24日家屬表示早上看到該案施打毒品，中午已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救不治死亡，將協助家屬申請疫苗受害救濟。

至於目前已經通報進入疫苗不良事件有1起，是24日公布的作家個案。陳時中先前說明該案24日早上身體不適過世，初步懷疑心肌梗塞可能性，但他是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。至於個案本身身體情況，他則表示，是有一些慢性病史，但詳細不便透露。