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桃園男打高端死亡「遭增重40KG」　莊人祥：目測體重非故意

▲▼0816指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲桃園男打高端死亡「遭增重40KG」，莊人祥：目測體重非故意。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗開打第4天累計4人死亡，其中一位為桃園市44歲男子，指揮中心除公布個案有糖尿病史，還提到體重約120~130公斤，遭死者妻子抗議「被增重」。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，體重主要是依據疫調資料，因現場急救無法實際測量，因此只回報「目測」體重，並未故意增重，還請家屬見諒。

桃園市大園區溫姓男子接種高端疫苗，休息2天後上班竟猝死，桃園地檢署檢察官26日下午進行相驗，徵詢家屬同意後將於30日上午在中壢殯儀館解剖釐清死因。

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溫妻表示，她與先生結縭約15年且育有2子，先生有糖尿病史，但其他身體狀況都很好，且都有定期健檢。疫情期間，先生堅持要接種高端疫苗，還希望夫妻倆一起接種，但她自己比較希望接種國際疫苗因此沒和先生一起接種，沒想到，先生23日施打高端疫苗，休息2天上班卻突然死亡。

溫妻還說，中央疫情指揮中心25日記者會上提及，「溫男有糖尿病史，體中約在120至130公斤」，但據她所知，先生體重在體檢是90幾公斤，孩子2個後來知道爸爸過世，更想知道是否與疫苗接種有關，對於指揮中心的說法，家人都無法接受，也希望盡快獲得死因結果，孩子們有知道的權利。

第六輪高端疫苗23日開打，截至今（26）日為止有4起時序相關的接種後死亡通報，分別在桃園市、基隆市與新北市。溫男是在8/23接種疫苗，8/25工作中突然昏倒失去生命跡象，現場電擊4次，後來送到醫院十點半送醫急救到院前死亡，這部分新冠快篩、PCR陰性，死因會做司法相驗。

針對溫妻抗議，莊人祥回應，體重的部份主要是依照疫調資料，醫院回報因現場急救，無法實際測量，故目測值是120-130公斤。並未故意增加個案體重數，還請家屬見諒。

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