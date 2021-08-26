BNT疫苗優先開放學生接種　陳時中：比照流感疫苗「校園開打」

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心昨晚證實爭取一批於8月下旬出貨的BNT疫苗提前來台，將優先開放青少年學生族群接種，指揮官陳時中表示，會優先開放學生接種，現行規劃也傾向比照流感疫苗，直接到校園裡做施打。

指揮中心表示，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

中央流行疫情指揮中心25日表示，日前接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠。而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，原本要被送往土耳其，最後被我國成功「攔截」。

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陳時中表示，BNT採購民間到中央一條心，貨源的確是來自上海復星，因為在中國還無法使用，因此透過鴻海、台積電、慈濟與政府單位共同努力，終於爭取到貨。

至於爭取到的疫苗數量，陳時中直言「沒有300萬劑要來」，而是有300萬劑現貨釋出，「很開心我們爭取到了」，指揮中心從來沒有放棄任何可以爭取到合格疫苗來台的機會。