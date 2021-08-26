為「波光市集」卸貨要走1公里　新竹漁港「紅線區」漁民反彈　

▲新竹南寮漁港沿用已久的漁民卸貨區，近日全數畫上紅線，引起漁民反彈。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹南寮漁港波光市集啟用之後，受到許多朋友喜愛，但位在波光市集對面的碼頭作業區在無預警的情況下，變成道路並且劃設紅線，漁民生計無以為繼，反彈相當大。新竹市多位議員近日陸續收到陳情，近日也會同市府相關單位現場視察，除了表達希望市府考慮漁民生計，也提出違法疑慮。

新竹市議會議長許修睿特別請議員陳慶齡等人前往了解，包含議員黃美慧、吳青山辦公室主任、林彥甫，及立法委員邱顯智也共同前往。陳慶齡指出，新竹漁港從民國80年啟用至今，碼頭就一直是漁民停泊漁船、卸漁貨的作業區，30年來都沒有改變，但這次市府為了波光市集，未考量停車與交通需求，無預警就將漁民作業區變成道路，還劃設紅線，叫漁民如何接受？況且道路也無法供特定人士使用，市府的做法有沒有違法之虞恐有討論的空間。

▲▼議員黃美慧、林彥甫、陳慶齡及立委邱顯智都前往了解。





黃美慧議員也指出，市府在做這些改變之前，完全沒有事先跟漁民溝通，難怪漁民反彈大，漁民認為明明就是作業區，卻要漁民把車停到一公里外的停車場再走路過來，認為自己的權益被犧牲掉。

另外，新竹漁港依據漁業法歸為第一類漁港，隸屬農委會漁業署主管，新竹市政府雖然代管，是否就有權利擅自改變漁業作業區的規劃，有待商確。關於這一部分，新竹市議會也請現場會勘的立法委員邱顯智代為向漁業署釐清。

針對漁民的訴求，新竹市議會現勘的議員要求市府先把不合理劃設的紅線取消，方便漁民作業，同時要設立「漁民作業區」的標示牌，並將邀請漁業署主管機關共同來會勘，希望還給漁民一個真正的漁業作業區。

▲位於新竹漁港內的波光市集。

►「2大2小1泊1食海景平日住宿券」再送自助晚餐、海洋公園門票二選一

►警局藏「神秘小房間」 搶救崩潰小妹妹！新竹幹探曝：破案很有用



►動員40人找到逃家小鱷！趴水溝尋牠千遍 志工認證：真的不咬人



►31歲「志工股神」年賺1300萬！4成捐公益 每天練「交易日記」



►拖板車急剎「緊貼保時捷718腰身」 老司機曝A一下代價：要賣腎