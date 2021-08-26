1300萬份好康！五倍券「綁數位」　抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者呂晏慈／台北報導

行政院26日拍板振興五倍券將在今年9月下旬開始登記預約，10月上旬即可領取使用，根據政院規劃，民眾可透過數位支付業者平台進行數位綁定，另在五倍券抽籤加碼部分，民眾可至「藝FUN券」、「農遊券」、「動滋券」等10個平台參加抽籤，享受更多優惠，合計加碼份數超過1300萬份。

國發會今天在行政院會就振興五倍券規劃方向提出報告，國發會表示，相較去年三倍券，今年振興措施有3大特色：額度加碼、強化數位、助小商家，在強化數位方面，將提高誘因鼓勵民眾領取數位券，同時也可避免群聚，降低行政成本。

根據行政院規劃，五倍券採取數位和紙本兩登記管道並行，數位個人綁定可透過數位支付業者網頁或APP，數位共同綁定、紙本預定可透過五倍券官網、超商Kiosk登記，紙本預約則可透過中華郵政預約網頁登記。

在領取五倍券抽籤加碼部分，民眾可至10個共通平台參加抽籤，享受更多優惠，包括文化部提出的「藝FUN券」有逾1萬家藝文、音樂展演、書店、電影院、藝文類電商加入，農委會推出「農遊券」、教育部推出「動滋券」、客委會推出「客庄券」。

另外，原民會也推出「i原券」，經濟部推出針對餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等的「好食券」，交通部推出針對旅行社的「國旅券」，國發會推出「地方創生券」，財政部將針對台灣Pay合作店家推出優惠，中華郵政推出的優惠則不限店家。

▲行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）