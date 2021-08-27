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塑膠編號秒懂攻略！「這2個號碼」不可重複使用

▲塑膠編號。（圖／記者黃稜涵攝）

▲在使用塑膠產品時，你有注意到「塑膠回收標誌」嗎。（圖／記者黃稜涵攝）

生活中心／綜合報導

我們在使用塑膠產品時，可以看到上面有一個數字，這數字代表的是「塑膠回收標誌」，但你認識這些數字嗎？營養師高敏敏表示，有民眾以為「數字越大越安全、越耐熱」，這其實是錯誤觀念，因此整理出「塑膠編號秒懂攻略」，幫助民眾快速讀懂塑膠編號。

▲塑膠編號秒懂攻略。（圖／高敏敏提供）

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▲營養師高敏敏整理出「塑膠編號秒懂攻略」提供民眾參考。（圖／高敏敏提供）

1號：寶特瓶、醬油瓶、沙拉油瓶

耐熱度：60-85°C、耐油、不適合微波

不要重複使用，用完就回收。

2號：家庭號鮮奶瓶、塑膠袋、優酪乳瓶、清潔液瓶

耐熱度：90-110°C、耐油、不適合微波

不要重複使用。

3號：保鮮膜、塑膠雞蛋盒、雨衣

耐熱度：60-80°C、耐油、不適合微波

不耐高溫、不可以微波，很多媽媽會用保鮮膜包住食物微波，千萬要注意。

4號：薄塑膠袋、塑膠布、容器裡防水膜

耐熱度：70-90°C、耐油、不適合微波

耐熱雖然低，但耐腐蝕、耐酸鹼，不過像PE保鮮膜，雖然可以稍微微波、低耐熱，但還是建議不要跟食物有接觸。

5號：微波容器、布丁盒、果汁瓶、豆漿瓶

耐熱度：100-140°C、耐油、適合微波

除了耐高溫、耐酸鹼、耐碰撞、也耐化學物質。最近都會裝酒精消毒，用五號的瓶子就很適合。

6號：保麗龍碗、養樂多瓶

耐熱度：70-90°C、不耐油、不適合微波

要特別注意遠離熱、酸、鹼，長期搭配酸性或鹼性食材食用容易致癌。

7號：運動水瓶、美耐皿、飲料杯

耐熱度：依材質不同，耐熱度也不同、耐油、不適合微波

此類塑膠製品種類很多，建議用之前可以先用熱水滾半小時，將甲醛釋出再使用。

高敏敏也提供衛生局的口訣「1、2不重複、3不微波、4低耐熱、5使用較安全、6遠離熱酸鹼、7類多應慎選」，並提到，塑膠製品充斥在我們的日常生活，除了自備環保水杯、餐具、吸管之外，看懂塑膠編號、正確運用很重要，地球只有一個，需要大家用行動來支持。

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