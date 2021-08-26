77歲遊民失智住進長照中心！女老闆一見心花開帶去結婚　背後原因曝

▲77歲遊民因失智住進長照中心，沒想到卻被帶去結婚，原因曝光法官傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

81歲邱姓老翁因失智而多次被通報在外遊蕩，被屏東縣政府緊急安置在一家私人長照中心，並為其聲請監護宣告，而法院裁定他受輔助宣告後將裁定書寄到長照中心。豈料，長照中心的麥姓女負責人在發現邱名下有多筆土地後，竟誘騙邱與她登記結婚，還多次盜領存款。直到邱向法院提告並請求確認婚姻無效，全案才因此曝光，而法官最終也判准。

根據判決，邱2016年6月4日因坐著輪椅獨自在外遊蕩，經民眾向縣政府陳情後，縣府也緊急將他安置於一家私人長照中心，而事後縣府因發現邱身心有異，經醫院診斷後發現，邱有短暫性譫妄症、疑似失智症，因此向法院聲請監護宣告及暫時處分獲准後，由縣府擔任輔助人。

法院裁定書事後也寄到長照中心，但沒想到，麥女在發現邱名下有多筆土地後，竟利用她長照中心負責人的職位，誘騙或挾持邱到戶政機關登記結婚。為此，邱表示，他跟麥女完全沒有感情，被帶去登記結婚之後，麥女也不曾帶他回家同住同睡，甚至連話都沒跟他講過，還一直盜領他的存款，因此請求法院確認兩人婚姻無效。

不過，麥女對此反駁，自從邱到長照中心後，就與她相處甚歡，還多次要求要與她結婚，她雖一再拒絕，但之後因她多次在邱住院時前去照顧探視，被邱的風趣健談所吸引，並在過程中相互產生感情，才決定要結婚，且當時戶政事務所人員也還多次詢問是否真的要辦理結婚登記，而邱還表示願意，因此請求法官駁回邱之訴。

對此，法官審理時發現，邱曾經中風，一眼失明、一眼白內障，弱視又有高血壓，又曾多次被通報露宿街頭，被安置後還曾懷疑其他住民偷取他私人物品，又情緒不佳攻擊照顧人員，並由機構陪同到醫院身心門診治療失智及暴力問題。

直到長照中心接手後，邱又持續有攻擊行為，加上溝通困難，送醫後診斷為短暫性膽妄及疑似失智，個人認知功能失能，現實判斷能力也受損，因而無法單獨處理法律行為。

法官認為，結婚是身分上的法律行為，結婚後發生諸如同居生活、夫妻財產、扶養義務、日常生活代理、及繼承等法律效果，但邱結婚當時已多年居住在仰賴他人照料生活起居，且年齡已達77歲個人功能正逐漸退化，怎麼會有能力去認知並理解結婚的意義，以及婚姻中複雜的權利義務關係？

再者，麥女身為長照中心負責人，與邱處於受監護者與監護者的下對上關係，而邱的情況顯然對於結婚的意義只是一知半解，並無結婚的真意，最終判決邱勝訴，確認兩人婚姻無效。