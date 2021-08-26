快訊／緊急停駛！台鐵集集線隧道再傳災害　預計午夜恢復通車

▲因邊坡崩坍而中斷的台鐵集集線上周搶通，今晨隧道再傳異狀而停駛。（圖／翻攝「fun台鐵」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

通往集集、水里和信義等鄉鎮和玉山國家公園的觀光要道台16線11.5K處，以及台鐵集集支線2、3號隧道間，14日凌晨發生大規模邊坡崩塌，鐵公路交通齊聲中斷，台鐵才在20日搶通鐵路，未料今晨4時40分再傳受故障災害影響，集集站至車埕站間目前路線暫時不通，預計午夜11時59分恢復。

台鐵臉書官方粉專「fun台鐵」小編也指出，集集線日前施工完畢後，台鐵仍持續派員監控隧道狀況，但今早發現隧道疑似有些異狀，為了旅客及同仁安全，將先暫停路線行駛，進行更詳細的檢查。

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▲▼台鐵集集線日前因邊坡崩坍而中斷。（圖／翻攝「fun台鐵」官方粉專）

集集鎮長陳紀衡昨天再次會同相關單位，商議該鐵公路段崩塌邊坡的後續處置，指出台鐵局將針對陡坡裂痕灌漿補強，預計1個月後發包，需約6至8周後才能動工，近日會再施作緊急小型的防護，長期治理部分則以前瞻計畫規劃為主，公路總局也預計進行邊坡改善，規劃期程還未定，鎮公所則已完成防水布覆蓋。

台鐵提醒要搭車的旅客，可多加留意台鐵官網及APP內的路線通阻訊息；陳紀衡補充，近日仍有午後暴雨，該邊坡也持續崩落，請用路人行經此路段務必小心留意。

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