快訊／日本擴大延長「緊急事態宣言」！菅義偉：追加列入8道縣

▲日本擬從27日起在緊急事態宣言地區追加8個道府縣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本新冠肺炎疫情持續升溫，傳染力強大的Delta病毒日益蔓延、重症患者數急遽增加。對此，日本政府今（25）日上午召開會議後，首相菅義偉於下午6時（台灣時間下午5時）緊急宣布將北海道、宮城縣、愛知縣、廣島縣等8道縣新增至緊急事態宣言地區，預計從8月27日至9月12日止。

根據日媒《NHK》、《共同社》，日本政府25日上午召開由傳染病學專家組成的「基本對應方針分科會」，其中負責防疫的經濟再生大臣西村康稔透露，由於日本每天新增病例數高達2萬至2.5萬例，且Delta病毒持續蔓延，全國重症患者人數也急遽增加，對於醫療量能來說相當艱困。

目前包括東京都、大阪府等13個都府縣實施「緊急事態宣言」，隨著疫情持續擴大，日本政府將從本月27日起新增北海道、宮城縣、愛知縣、廣島縣、廣島縣、岐阜縣、三重縣、滋賀縣、岡山縣等8個縣，總計達21個都道府縣。

另外，日本政府還頒布「防止蔓延等重點措施」，做為緊急事態的前一個預備階段，從27日起將新增高知縣、佐賀縣、長崎縣、宮崎縣等4個縣，加上先前已實施的福島縣、山梨縣等，合計共為12個縣，預計先實行至9月12日停止。

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