衛生紙晾乾再用！「極省女會計師」20年沒買過內衣褲　背後原因超心酸

▲一名高薪女會計師過著極其節儉的生活，她會將公共廁所的衛生紙曬乾、重複利用。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國紐約一名女會計師，雖然擁有優渥的收入，但卻過著極其節儉的生活，家裡的家具和身上穿的衣服，幾乎都是拾荒而來的，她甚至將公共廁所用過的擦手衛生紙曬乾，重複使用，離譜的行徑讓不少人都看傻了眼。

根據《LADbible》報導，居住在美國紐約的女子凱特（Kate Hashimoto），是在一間大公司擔任會計師，有著很高的薪資，但她卻相當節儉，家裡的家具是從路上撿的，床是別人丟棄的瑜珈墊，書桌是雜誌堆成的。她透露，已經8年沒買新衣服，就連內衣內褲也20幾年沒有換過，衣服都是撿別人不要的。

凱特不只在這些地方省錢，她的家裡沒有洗衣機，衣服都是洗澡時順便一起洗，也不買衛生紙，而是直接用水和肥皂清潔，她還經常收集公廁的衛生紙，擦完手她會留下來，曬乾後重複使用。

凱特也從不在外面吃飯，除非有人請客，她每天都去超市翻找被丟掉的過期品帶回家吃，這些超級節儉行為，讓她在紐約這個高物價的環境下，每個月只花費200美元（約新台幣5581元）。

凱特表示，她會這麼節儉的原因，是因為在她剛畢業時，以為自己能馬上找到工作，沒想到剛好碰上泡沫經濟，根本找不到，為了生活下去她才開始過著極度節儉的生活，「沒有人能肯定永遠不失業，所以我抱著，會隨時沒收入的心過每一天。」