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林飛帆打高端曬手臂照秀小黃卡　「不用因為流言排斥特定疫苗」

▲▼民進黨副秘書長林飛帆前往台大醫院打疫苗。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

▲林飛帆秀出施打高端疫苗接種卡。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國產高端疫苗本周開始施打，3次預約總人數逾75萬人，但開打兩天後就陸續傳出2起疑似不良反應的死亡案例，引發社會震驚。民進黨副秘書長林飛帆24日透過臉書曬出黃色的「接種卡」力挺高端疫苗。他表示，接種疫苗除了保護自己，降低染疫或重症風險，也是為提升台灣的集體防護力盡一份力。

疫苗預約平台今年7月底重啟意願登記，新增高端疫苗選項時，林飛帆就改登記高端，並稱這是因為有特定政黨持續污名化國產疫苗，他做為還未接種疫苗的執政團隊一份子，應該身體力行鼓勵大家將國產疫苗列入選項之一，同時呼籲民眾不要挑疫苗，無論是AZ、莫德納或國產疫苗，都能降低染疫及重症機率，「不用因為流言排斥特定疫苗」。

林飛帆8月24日完成高端疫苗接種後，也透過臉書表示，他已順利接種完成第一劑高端疫苗，謝謝台大醫院專業又親切的醫護人員和接種站團隊。

林飛帆說，接種疫苗除了保護自己，降低染疫或重症風險，也是為提升台灣的集體防護力盡一份力，面對國際疫苗市場供貨仍然緊張，台灣能擁有自主研發疫苗的能量也相當重要，因此他選擇打國產高端疫苗，期待台灣的醫療與疫苗研發能力，不只幫助台灣自己，未來也能幫助更多國家。

▲▼民進黨副秘書長林飛帆前往台大醫院打疫苗。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

▲林飛帆前往台大醫院打疫苗。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

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